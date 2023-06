/PROSLULÉ PRAŽSKÉ PODNIKY/ Jubilejní zemská výstava, uspořádaná v roce 1891 na Výstavišti, se pochopitelně nemohla obejít bez poctivého českého piva. A právě za tímto účelem zde vznikl pavilon Měšťanského pivovaru Plzeň, který se do dějin pražského pohostinství zapsal jako restaurace Bohemia.

Restaurace Bohemia. | Foto: Praha 7

Účelem výstavy, zahájené v květnu 1891, bylo rozšířit povědomí o českém průmyslu a podnikatelském duchu. Vedle architektonických divů, strojírenských a cukrovarnických výrobků či pěstitelských úspěchů se představilo i plzeňské pivo, které se těšilo oblibě Čechů i cizinců už dobré půl století.

Velké vodě pavilon jako zázrakem unikl

Čepovalo se v novorenesanční budově, která na první pohled působí spíš jako letohrádek. Ta vyrostla na Výstavišti v letech 1890 až 1891 a je jednou z nejstarších staveb celého komplexu. Pod realizací je podepsán architekt František Buldra, který je zodpovědný třeba i za stavbu paláce Louvre na Národní třídě.

Restaurace Bohemia.Zdroj: Praha 7

V době, kdy se pavilony stavěly, zaplavila Výstaviště povodeň a práce proto musely být na čas přerušeny. Zatímco jiné stavby voda vážně poničila – třeba Průmyslový palác přišel o čtyři oblouky své železné konstrukce – téměř hotový pavilon plzeňského pivovaru jako zázrakem zkáze unikl.

Hledá se nový nájemník

Po ukončení výstavy v říjnu 1891 se řada pavilonů rozebírala a stěhovala, plzeňští pivovarníci se však ten svůj rozhodli nechat na svém místě. Bylo ale třeba najít nájemníka, který by se o honosnou budovu nadále staral. Tím se stal Václav Petzold, známý pražský hoteliér a restauratér.

Hotel Axa: v místním bazénu se naučily plavat generace Pražanů

Podle něj se podniku začalo přezdívat Pecoldova restaurace, i když oficiální název zněl Bohemia. Honosností i nabídkou cílil hlavně na movitější klientelu, i tak se tu ale dveře netrhly. Až do poloviny 20. století bývalo v Bohemii prakticky neustále plno.

Dočkáme se návratu k tradici?

Únorový převrat však všechno změnil. I tento proslulý pražský podnik byl znárodněn a začal chátrat. Poslední hosté tu byli obslouženi na konci 80. let, od té doby byl zavřený. Na přelomu milénia z něho zbyly prakticky jen obvodové zdi a část střech, okna byla zazděná, zdi “zkrášlili” sprejeři.

Při opravách Výstaviště však došla řada i na Bohemii, náročná rekonstrukce byla dokončena v listopadu minulého roku. Prozatím by měl pavilon sloužit pro pořádání konferencí a jiných společenských akcí, do budoucna se ale počítá s návratem ke kořenům – měla by zde vzniknout restaurace.