Uvedl to mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík. V případě antigenního testování třída do karantény v pondělí nejde, protože pozitivně testovaný žák je hned izolován, a není tedy pro své spolužáky rizikovým kontaktem. Jiný režim bude platit po čtvrtečním testování.

Boublík uvedl, že jedna z proseckých škol testuje PCR testy. "Vedení školy uvedlo, že žáci byli po celý den ve výuce bez ochrany nosu a úst, tj. z epidemiologického pohledu se jedná se o celodenní kontakt mezi spolužáky," sdělil.

Screeningové PCR testování v této konkrétní škole prokázalo pozitivní případ ve 12 třídách. "Ve dvou případech přitom laboratorní výsledky ukazují na variantu omikron, proto byla nařízená karanténa," dodal mluvčí pražských hygieniků. Informaci, kolik tříd v hlavním městě se tímto způsobem ocitlo v karanténě, neměl vzhledem k vysokému počtu testovaných žáků k dispozici.

Pokud se tedy testuje PCR testy a žáci jsou po celou dobu výuky bez ochrany nosu a úst, karanténa se nařídí. Jiná situace je při antigenním testování. Zatímco při výskytu pozitivního testu ve třídě v pondělí se pro zbytek třídy nic nezmění a pozitivně testovaný žák odchází ze školy podstoupit přesnější PCR test v laboratoři, ve čtvrtek nastoupí spolužáci pozitivně testovaného do zvláštního režimu s rouškami či respirátory ve výuce a antigenním testováním každý den až do doby, kdy dítě s pozitivním antigenním testem obdrží negativní výsledek PCR testu. Žáci ve třídě do té doby budou muset nosit roušky či respirátory, nesmějí zpívat a cvičit v tělocvičně a musí být ve škole odděleni od ostatních.

V první polovině ledna se ve školách testuje na covid-19 dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, a týká se všech žáků i zaměstnanců. Cílem je včasný záchyt nástupu nakažlivější koronavirové varianty omikron a také zajistit co nejvíc prezenční výuku ve školách. Dosud se testovali jen jednou týdně neočkovaní, kteří onemocnění neprodělali v posledních 180 dnech. Od 17. ledna se má testování všech omezit zase jen na jednou týdně v pondělí.