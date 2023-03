Pražská Technická správa komunikací (TSK) zahájí v sobotu 25. března velkou opravu Prosecké ulice, a to v úseku od křižovatky s Vysočanskou po ulici Na Vyhlídce. Řidiči se tak budou muset na vytížené spojce znovu vyrovnat s dopravními omezeními, na Prosecké se pracovalo i v letech 2021 a 2022.

Prosecká ulice, úsek po rekonstrukci. | Foto: TSK

Při opravě dojde k výměně asfaltového povrchu, zrekonstruují se chodníky a střední dělicí pás. Součástí bude i rekonstrukce autobusové zastávky MHD.

V plánu jsou také drobné sadové úpravy.

Oprava mostu na Pražském okruhu si vyžádá uzávěru poloviny dálnice

Práce jsou rozděleny do tří etap, hotovo má být v polovině června. V každé etapě se počítá s jiným dopravním omezením.

„Proto bychom chtěli požádat řidiče, aby věnovali pozornost značení při průjezdu daným místem,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Dopravní omezení



Etapa 1: 25. 3. – 6. 5. 2023

Bude uzavřen celý jízdní pás ve směru do centra včetně přilehlých chodníků. Pro pěší budou vytvořeny koridory, chodci budou naváděni na druhou stranu. V křížení ulice Prosecká x Trmická bude zajištěn přes stavbu průjezd přes stavebně uzavřený jízdní pás do centra s výjezdem do jízdního pásu z centra, kde se bude jezdit obousměrně. Autobusová zastávka ve směru do centra bude dočasně přemístěna za hranici stavby za křižovatku Prosecká x Na Vyhlídce. Provoz je sveden do protějšího jízdního pásu směr z centra, kde bude automobilová doprava jezdit obousměrně.



Etapa 2a: 7. 5. – 18. 6. 2023

Stavebně bude uzavřený jízdní pás z centra a doprava bude svedena do jízdního pásu směr do centra, kde se bude jezdit obousměrně. Zastávka se dočasně přemístí před opravovaný úsek stavby – před křižovatkou Prosecká x Nad Krocínkou.



Etapa 2b: 10. 6. – 18. 6. 2023

Bude stále zavřen jízdní pás z centra. Jezdit se bude obousměrně v jízdním pásu do centra. Jen v křižovatce ulic Prosecká x Nad Krocínkou x Na Vyhlídce bude zajištěný kyvadlový provoz s přenosnou semaforovou soupravou, aby bylo možné v křižovatce vybudovat střední dělicí ostrůvek v přechodu pro chodce. V tuto dobu bude v prostoru křižovatky zajištěn kyvadlový provoz.