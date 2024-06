Představitelé města se v minulosti dohodli na spolupráci s developerskými firmami Karlín Group a CPI Group. Domluvy v roce 2021 vyústily v založení společného podniku – akciové společnosti nazvané právě Nové Holešovice. Výsledkem mělo být přebudování stanice metra a okolí. Projekt ale zůstal jen na papíře.

O dalším postupu města se koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti a STAN nemůže domluvit, náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) neúspěšně prosazoval vystoupení DPP z podniku, jako důvod uvádí podezření z korupce a úplatků.

Zdeněk Hřib (Piráti) na TK k projektu Nové Holešovice | Video: Deník/Eliška Stodolová

„Opravdu mne překvapilo, že ODS a STAN chtějí setrvávat v projektu, ve kterém podle přiznání spolupracujícího obviněného v kauze Dozimetr hrály roli dozimetrové úplatky až 50 milionů korun,“ uvedl první náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti) a dodal, že považuje argumenty koaličních partnerů, proč nemohou hlasovat pro exit ze společného podniku za naprosto liché. „Argumentují tím, že hrozí náhrady škody. Město má expertní posudek, který říká, že takové obavy jsou absurdní a liché,“ dodal na briefingu před budovou metra Holešovice, který se konal minulý týden, Zdeněk Hřib.

Chceme ochránit město

Podle zástupců koaličního partnera SPOLU je ale pozice města jasná. „Chceme ochránit město před případnými žalobami a současně zabezpečit, aby se toto zanedbané území konečně začalo rozvíjet. Už když jsme byli jako ODS v opozici, varovali jsme před touto kauzou, říkali jsme, že ji lze zabránit, když udělají veřejnou soutěž,“ uvedl na dotaz Deníku předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík (ODS) a dodal, že minulé vedení města v čele s Hřibem bohužel neposlechlo. „Kdyby to udělali, nikomu by nedali příležitost k dnešním sporům a soudním žalobám,“ uvedl.

Opozice Zdeňka Hřiba kritizuje za obrat oproti svým minulým názorům. Například Patrik Nacher (ANO) z opozičních lavic poznamenal, že vidí obrat „o 180 stupňů“, jestliže Hřib dříve po tři roky projekt podporoval. O názorovém obratu mluví i developer Serge Borenstein.

„O otočce Zdeňka Hřiba koluje vícero hypotéz. Osobně nám jako nejlogičtější přijde zdůvodnění vnitrostranickým bojem Pirátů o to, kdo bude příštím volebním lídrem pro Prahu. Zdůvodnění podezřením z korupce je tragikomické. I kdyby šlo o autentický únik informací z policejního spisu a interpretace Pirátů by byla správná, policie by dávno zasáhla a obvinila nás,“ uvedl pro Deník Serge Borenstein z Karlín group, která vlastní část pozemků v okolí nádraží. Uvedl také, že: „O to víc je bizarní, že se dnes musíme bránit absurdním nařčením ze strany někoho, kdo se podílel na tehdejší situaci, protože se tím chce údajně na náš úkor ,odstřihnout´ od něčeho, co sám pomohl stvořit. Je to absurdní a neuvěřitelně slabošské a já věřím, že si toto město do budoucna zaslouží, aby ho vedl někdo morálně pevnější.“

Piráti ale tvrdí, že rada města pod vedením Hřiba v minulém volebním období o této záležitosti nikdy nehlasovala a souhlas se založením společného podniku dala už rada za vlády ANO v srpnu 2018.

Holešovice jako předvolební kampaň

Piráti čelí kritice zastupitelstva města i v tom, že jde z jejich strany o předvolební kampaň. Volby do europarlamentu se konají už v pátek 7. a v sobotu 8. června. „Mrzí nás, že Piráti nemají jiná témata, a tak se rozhodli v posledních dnech kauzu Nových Holešovic zneužít pro kampaň do Evropského parlamentu, a tím vlastně i poškozovat jinak funkční koalici. Místo PR výstupů bychom jim doporučili se soustředit na řešení, co s daným územím,“ okomentoval konaný briefing před nádražím, který se uskutečnil minulý týden, Tomáš Portlík.

Podle Borensteina by měl projekt Nových Holešovic vzniknout už proto, že je to dobrý projekt pro Prahu a pro obyvatele daného území, které je v současném stavu ostudou města. „V neposlední řadě by měl ale projekt vzniknout proto, protože by město mělo jít příkladem ostatním v tom, že uzavřené dohody se plní, a to bez ohledu na to, jestli jedné ze stran při porušení dohody hrozí náhrada škody či nikoliv. Tohle žonglování s reputací města jako smluvního partnera mě zaráží asi ze všeho nejvíce,“ dodal Borenstein.