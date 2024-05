Letos uplynulo dvacet let od vstupu České republiky do Evropské unie. Za tu dobu evropské fondy podpořily tisíce záměrů, do konce minulého roku bylo českým příjemcům vyplaceno přes 640 miliard korun. Praha a Středočeský kraj zvládly díky evropských penězům řadu projektů, díky nimž je život tamních lidí bezpečnější, pestřejší nebo příjemnější. Překvapivě mnohdy neplatí, že ty nejlepší projekty musí být zároveň i nejdražší.