Vrácená dotace na Pražský okruh

Evropská unie si v roce 2012 vyžádala vrácení části dotace na stavbu Pražského okruhu. Jednalo se o dvě miliardy, které muselo ministerstvo dopravy vrátit z důvodu, že stát zvedl sazbu mýta. Z toho důvodu muselo ministerstvo žádost o dotaci změnit a přišlo tak o dvě miliardy z evropských peněz.

O rok později prošetřoval Národní kontrolní úřad (NKÚ) předražené stavební práce. Úřad kritizoval změny v projektu Pražského okruhu a s tím související nárůst cen v důsledků víceprací.

Na dokončení Pražského okruhu se aktuálně stále pracuje. Hotový by mohl být přibližně za osm let. V plánu je nyní postavit severní část okruhu. To by se mohlo zrealizovat v letech 2027 až 2028. Celá stavba Pražského okruhu má jedenáct různých částí, přitom auta nyní jezdí teprve po sedmi z nich. Severní část je nyní posuzována odborníky z hlediska životního prostředí.