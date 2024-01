Další fáze Barrandovského mostu

V letošním roce bude také pokračovat stavba Barrandovského mostu. Dokončená má být třetí etapa. Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna. Situace se ale ještě může změnit.

„Zvažujeme variantu, že by plánované dvě etapy prací mohly být sloučeny do jedné,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Zdůraznila však, že teprve další jednání ukážou, zda se tak stane – a pokud ano, kdy by k tomu mělo dojít.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

