Praha – Praha prodlouží platnost karet opencard o dva roky. Rozhodla o tom v úterý rada města, řekla Tereza Králová z tiskového oddělení magistrátu. Platnost karty si bude možné prodlužit od začátku června. Podle radní Evy Vorlíčkové (TOP 09) to bude zdarma.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

Platnost karty si bude možné prodloužit od začátku června, prodloužení bude zdarma. Pokud ale lidé budou chtít kartu s končící platností vyměnit, zaplatí 100 korun. Stejnou částkou bude od srpna zpoplatněno také vydání nové karty. Dosud město nabízelo základní typ karty zdarma.

Prodlužovat se budou karty, jejichž platnost končí v období od 1. srpna letošního roku do 31. července příštího roku. Od začátku června si o to budou moci lidé požádat v zákaznickém centru v paláci Adria a Škodově paláci v Jungmannově ulici. Ti, kteří kartu používají jako tramvajenku, si budou moci její platnost prodloužit nejpozději od 1. července zasunutím do validátoru. Validátory jsou umístěny ve stanicích metra.

Prodloužení je lacinější

Město podle Vorlíčkové zvažovalo také variantu, že by všechny karty s končící platností vyměnilo. „Nechali jsme si udělat finanční rozbor, ale vzhledem k tomu, v jakém stavu projekt je, nám vyšlo lacinější a komfortnější pro lidi prodloužení. Tím získáme čas. Do té doby by mělo být definitivně jasno, co s projektem dál," řekla Vorlíčková.

Radní v současnosti připravuje plán rozvoje kritizovaného projektu opencard. hotový by měl být nejpozději do konce srpna.

Neaktivní karta

Bez prodloužení by letos vypršela platnost asi 300.000 držitelů karet. Další desetitisíce karet by skončily příští rok. Podle Vorlíčkové ale část z nich nemá kartu aktivní a nepoužívá ji. Kartu opencard vlastní přes 950.000 lidí, slouží především jako tramvajenka a průkazka do knihovny. Je možné na ni získat také slevy.

Kritizovaný projekt opencard už stál kolem miliardy korun. Projekt především v počátku provázely problémy a nevýhodné smlouvy. Protikorupční policie loni obvinila pět úředníků z pražského magistrátu, všichni čelí obvinění z porušování povinnosti při správě cizího majetku.