Do pražské kliniky zavítala Louise Brown, která se před 45 lety, jako první dítě na světě, narodila pomocí umělého oplodnění, tak zvaně ze zkumavky. Zpráva tenkrát proletěla světem a dala naději tisícům párů, které měly problém s početím dítěte. Od té doby se ze zkumavky v České republice rodí každé šesté dítě. Problémy párů ale přetrvávají a dokonce se prohlubují. Jedním z důvodů je vyšší věk, ve kterém lidé plánují rodičovství.

O početí Louise Brown | Video: Eliška Stodolová

Louise Brown je nyní už dospělá žena. Její rodiče ale měli s početím své první dcery problém devět let. „Maminka si dítě moc přála, ale dlouhá léta nemohla otěhotnět. Nakonec se musela léčit s depresemi. Lékař jí tehdy řekl, že má šanci jedna ku milionu, že bude mít dítě. Současně ale zmínil novinku, metodu asistované reprodukce,“ vypráví Brown.

Ve své podstatě měla její matka, Lesley Brown, jednoduchý problém, který lékaři po jeho diagnostice, a následném odoperování vejcovodů, vyřešili. Následně pomocí umělého oplodnění, prakticky na první pokus, otěhotněla. Louise se narodila pomocí císařského řezu. Ještě než se její matka probudila, zpráva už obletěla celý svět.

„Z nemocnice mě rodiče tenkrát nesli obklopení ochrankou. Novináři obléhali celý náš dům. Bylo to šílené,“ říká Brown, která se nyní zaměřuje na celosvětovou osvětu týkající se umělého oplodnění. Pár let po ní přišla díky obdobné metodě na svět její mladší sestra. Sama Louise má nyní v Británii dva zdravé syny.

Umělé oplodnění ve vyšším věku nepředstavuje jistotu

Každé šesté dítě v České republice se narodí pomocí umělého oplodnění. To mimo jiné spočívá v odebrání zralých vajíček ženě, ke kterým jsou v laboratorních podmínkách přidány spermie. Oplodněná vajíčka potom putují zpět do ženské dělohy. Řeč je o metodě IVF.

Šance na početí se ale s postupujícím věkem snižuje. „Ženy dnes pořízení miminka odkládají kvůli kariéře a v pětatřiceti zjistí, že optimální věk dávno propásly a ani věda, na kterou spoléhaly, není zcela všemocná. I v případě, že si ještě neplánujete pořídit potomka, je dobré vědět, jak na tom vaše tělo je. Může dojít k odhalení rizik a zahájení případné léčby zjištěných problémů,“ upozorňuje garantka nadačního fondu ProPlodnost a specialistka na léčbu neplodnosti Hana Višňová s tím, že se velmi často ve své ordinaci setkává s páry ve věku kolem 38 let, které už děti mít nebudou.

Vyšetření zdarma odhalí problémy v zárodku

Nadační fond ProPlodnost založila klinika IVF CUBE, která tím chce lidem zprostředkovat informace a šířit osvětu. Nabízí také zdarma testování plodnosti, které je určené zejména pro muže a ženy ve věku 25 až 38 let.

„Těch příčit neplodnosti je celá řada. Kombinují se příčiny na straně muže a ženy. To, co ovlivňuje, jak úspěšně jsme schopni je léčit, je věk. Pokud přijdou se závažným faktorem, ale přijdou včas, v mladém věku, tak potom má umělé oplození vysokou šanci na úspěšnost. Pokud ale přijdou, a tu diagnózu zjistíme až těsně před čtyřicítkou, tak už jim nemáme moc co nabídnout,“ upřesňuje Višňová s tím, že nadační fond má především šířit osvětu a pobídnout lidi, aby na vyšetření plodnosti přišli včas.

Zdroj: Eliška Stodolová

Osvěta má také bortit stereotypy a zažité chyby v uvažování, které se šíří mezi veřejností. Mezi nejčastější mýty patří věty typu „teď dělám kariéru, dítě až po 30“, „chodím na pravidelné prohlídky, ty se nerovnají kontrole plodnosti?“, „vysadím antikoncepci a otěhotním“.

Nadační fond proto spustil web, který mýty uvádí na pravou míru. Mimo jiné informuje o tom, že běžné preventivní prohlídky nestačí. Navíc si na webu můžou muži i ženy otestovat online, jak jsou na tom aktuálně s plodností.