K celoročním přívozům P1 a P2 se po zimě přidávají i ty sezónní. Poprvé v letošním roce vyplují již tuto sobotu 23. března a v provozu budou až do 28. října 2024.

Letošní novinkou bude plnohodnotně v provozu sezónní přívoz P4 Dostihová - Belárie, který se osvědčil ve zkušebním provozu v letech 2022 a 2023.

Speciálně přívozy P3 a P4 zajisté ocení i cyklisté jako alternativu vzhledem k omezením na cyklotrasách v oblasti opravovaného Barrandovského a budovaného Dvoreckého mostu. A právě dvorecký most na podzim roku 2025 přívoz P3 i plně nahradí.

Přívozem P2, který popluje každých patnáct minut, se mohou lidé dostat i do Zoo Praha. Konkrétně tedy ke vstupu Sklenářka u nového pavilonu goril. To mohou zájemci využít, protože právě v sobotu bude zoologická zahrada zahajovat již 93. hlavní sezonu.

Přívozy PID loni přepravily téměř 600 000 cestujících. Tradičně nejoblíbenější byla linka P2 z Podbaby do Podhoří, která převezla přes 232 tisíc lidí a 22 tisíc kol. Nejvíc lidí za den ale svezla linka P5 na Císařskou louku – v rekordním červenci to bylo za den průměrně 937 lidí.

Seznam pražských přívozů v provozu od 23. března 2024:

P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45.

P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30.

P3 Lihovar – Dvorce: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

P4 Dostihová – Belárie: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.

P5 Císařská louka – Kotevní – Výtoň: V provozu denně od 8:00 do 19:00–21:00 podle denního světla.

P6 Lahovičky – Nádraží Modřany: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00.