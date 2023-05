Princ Edward v Praze. V rámci programu DofE ocenil 42 českých studentů

ČTK

/FOTOGALERIE/ Prezident Petr Pavel ve středu 24. května v Trůnním sále Pražského hradu přijal britského prince Edwarda, bratra krále Karla III. Oba muži se nesetkali poprvé, už v úterý po princově příjezdu Pavel pozval Edwarda do pražské Malostranské besedy. Edward v Česku pobyde do čtvrtka, hlavním bodem jeho návštěvy je Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) pro studenty, kterou dnes předal v sídle Senátu mladým Čechům. Cenu obdrželo 42 studentek a studentů, kteří se v programu DofE půldruhého roku věnovali zlepšování svých dovedností, znalostí a sportovních výkonů. Princ Edward je předsedou správní rady DofE. Program je určen mladým lidem do 24 let, kteří se rozhodnou rozvíjet své pohybové aktivity, talent, dobrovolnictví nebo uskuteční dobrodružnou expedici.

Návštěva prince Edwarda v roce 2013 v Česku. | Foto: Pixel Promo/DofE Česká republika