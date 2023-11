Obrazem: První přímý let na Srí Lanku odstartoval sezonu exotických zájezdů

První vyprodaný let Boeingu 787-8 Dreamliner pro 252 osob zahájil v podvečer v úterý 24. října letošní zimní sezonu přímých letů do exotiky. Zhruba deset hodin trvající let bez mezipřistání směřoval do Colomba na Srí Lance.

Z Letiště Václava Havla bude moderní letadlo Dreamliner létat celou zimu také do dalších exotických destinací, například na Madagaskar, do Thajska, Dominkánské republiky nebo do Keni. | Foto: Deník/Jiří Janda