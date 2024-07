Dům dětí a mládeže (DDM) na Praze 4 zvaný Hobby centrum nabízí každý rok desítky letních pobytových táborů, ale i těch příměstských. U obou variant už jsou kapacity téměř zcela zaplněné. Organizátoři berou buď jen náhradníky, nebo lákají na posledních pár volných míst v závěru prázdnin.

Jeden z posledních příměstských táborů s volnou kapacitou je pro zájemce otevřený od 26. do 30. srpna od 8 do 16 hodin. Určený je pro děti ve věku 12 až 18 let, které mají vztah k hudbě. „Vytvoříme fungující orchestr, složený převážně z bubnů a perkusí, se zpěvy. Vybrané a postupně připravené písně s rytmy natočíme ve studiu. Každý může mít svoje sólo. Každý z účastníků obdrží na konci týdne výstup v podobě audio nebo video záznamu,“ láká hlavní vedoucí Robert Štolba v popisu akce. Rodiče dají za program dva tisíce korun.

Příměšťák pro rodiče s dětmi nebo seniory

Přes padesát příměstských táborů má plně zaplněných i Dům dětí a mládeže v Praze 2. Poslední tři místa zbývají pro nejmenší děti od 2 do 4 let na příměstském táboře pro rodiče s dětmi v termínu 8. až 12. července. „Tábor je určen dětem ve věku 2 až 4 roky v doprovodu rodičů. Celým týdnem nás bude provázet pejsek, který rád skáče nejen přes oves. Dozvíme se, jak to vypadá na louce, na co dává pozor myslivec a zaposloucháme se do ptačího zpěvu,“ zve hlavní vedoucí Simona Zárubová. Za program od 8 do 14 hodin bez oběda dají rodiče, kteří se ale akce musí účastnit, 1250 korun za dítě a stejnou částku za dospělého.

Poslední dvě místa zbývají na příměstském táboře zaměřeném na netradiční sporty. Ten se koná ve dvou variantách – pro děti ve věku 8 až 11 let a pro starší, ve věku 11 až 15 let. Kapacita je volná v závěru prázdnin, a to od 26. do 30. srpna. Mimopražský účastník zaplatí v DDM Praha 2 trochu více, 2750 korun, než pražský účastník, který má příměstský tábor díky dotaci magistrátu za 2500 korun. Volná místa zbývají také v příměstském táboře pro seniory, kterým je 65 a více let. „Tábor nabízí kombinaci kulturního bohatství Prahy, relaxace a aktivit, které podporují zdraví a sociální interakce mezi seniory,“ popsali tábor organizátoři z DDM.

Soukromé příměstské tábory za tisíce

Trošku více peněz připlatí rodiče dětí, které zamíří na příměstské tábory komerčních organizací. I tady se ale volné kapacity postupně zaplňují. Poslední místa zbývají v šesti turnusech na letním příměstském táboře v pražském Braníku, který organizuje Mercuria laser game. Loňských letních táborů se zde zúčastnilo téměř tři sta dětí.

„Každý den děti čekají až 4 hodiny laser game, na začátku se zaměříme na základní pravidla a základní herní módy a postupně se budeme učit nové a složitější módy. Hrát se bude jak v týmech, tak každý sám za sebe, takže se všichni účastníci dočkají svého oblíbeného herního stylu,“ lákají organizátoři s tím, že cena příměstského tábora je 5 tisíc korun za 5 dní od 9 do 17 hodin.

Jak v pražských domech dětí a mládeže, tak na táborech, které organizují soukromé organizace, se kapacity rychle plní. Povětšinou zbývají poslední volná místa, s rezervací by proto rodiče neměli otálet, i když plánují dítě poslat na tábor až v závěru prázdnin.