„Před námi je hrozba zahlcení nemocničních lůžek. Když ale budeme disciplinovaní, dá se to zvládnout,“ prohlásil pražský primátor na tiskové konferenci. Obyvatele metropole vyzval kromě dodržování „zásad 3R“ – tedy nošení roušek, udržování rozestupů a umývání rukou – k využívání mobilní aplikace eRouška.

„Čím víc lidí ji bude mít, tím víc budeme všichni chráněni. Aplikace funguje tak, že když se potkáte s nakaženým, informuje vás,“ uvedl Hřib už v týdnu ve facebookovém příspěvku, kde ujišťuje, že data z eRoušky jsou anonymizována. Vedení metropole plánuje rozjet také informační kampaň s využitím známých tváří, která bude cílit především na mladé lidi. Mobilní aplikace by mohla být propojena s kartou PID Lítačka, na níž se nahrávají kupony městské hromadné dopravy.

Hygienická stanice hlavního města Prahy eviduje za dva víkendové dny 330 nových potvrzených případů onemocnění covid-19. Celkový počet diagnostikovaných lidí s koronavirem od 1. března tak přesáhl o čtyři hranici 9000. Na „covidovém“ semaforu, který zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (za ANO), se v pátek Praha jako jediný region zbarvila červeně – tedy narůstající či pokračující komunitní přenos.

V metropoli tak kromě vládních restrikcích platných pro celé Česko navíc od pondělí musí mít lidé zakryté dýchací cesty i na venkovních hromadných akcích s účastí nad 100 osob. „Je to nutné proto, abychom zpomalili další nárůst pozitivních,“ vysvětlil Hřib. V Praze už od pátečních 18:00 přitom platí zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. Od nového týdne bude na pražských vysokých školách zavedena distanční výuka.



Hřib novinářům prozradil, že bude jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o tom, aby v obnoveném Ústředním krizovém štábu zasedl primátorův náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Pražská radní pro oblast zdravotnictví Milena Jonová (Praha sobě) řekla, že existuje velká disproporce testování – do hlavního města se totiž jezdí testovat lidé i ze středních Čech, protože zatímco pražská odběrová místa podle Johnové denně otestují 6000 lidí, středočeská jen 800. Počet obyvatel je přitom srovnatelný. Hlavní město proto v nejbližších dnech otevře další odběrové stany. Problém však je v tom, že laboratoře sice mají kapacity na testování, ale nestíhají vyhodnocovat vzorky, proto pacienti čekají na výsledek delší dobu.

Pokud by vláda vyhlásila nouzový stav, umožní jí to i odložit krajské a senátní volby a případně i spojit krajské a senátní a sněmovní volby v létě. To si pan premiér dost přeje i s ohledem na mandát pana prezidenta. Bude to hodně napínavé, zda k takovému inženýrství přistoupí.