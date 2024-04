„Jsme trošku ve stresu z přijímaček, je to poprvé, co máme takovou velkou zkoušku, ale doufáme, že se nám to povede. Ovlivní to velkou část našeho života. Jsme na to připravené, učily jsme se už od října,“ popisují Deníku dvě z uchazeček, které se o přijetí na gymnázium Na Vítězné pláni dnes pokusí.

Administrativa tu začala v půl deváté ráno. Kontrolovala se totožnost a i rozsazení studentů tak, aby byli v lavicích po jednom. Atmosféra byla klidná. Uchazečům o přijetí radili na místě současní studenti gymnázia, ukazovali jim především cestu do učeben ve třetí patře, kde se zkouška konala. Některé učebny byly plně obsazené, v jiných bylo jen pár žáků, a to z důvodu speciálního přístupu, který se týká třeba cizinců nebo uchazečů, kteří mají na zkoušku ze zákona víc času.

Stávající studenti míří do kina nebo mají studijní volno

Kvůli přijímačkám je obsazených několik tříd a tak pro školy vzniká otázka, co se stávajícími studenty. Náhradní program je na školách různý. Na gymnáziu Na Vítězné pláni prostor ve škole mají a uvolňují pouze maturanty, kteří mají studijní volno.

Na gymnáziu Evropská v Praze 6 míří studenti za kulturou. „Vždycky, když je jednotná přijímací zkouška, odcházejí studenti na náhradní program tak, aby měl smysl. Máme tu hodně výtvarníků, takže jdou v pátek na výstavu. V pondělí jsem vysloveně chtěl, aby šli do kina na Jeden život o Nicholasi Wintonovi,“ uvedl pro Deník ředitel gymnázia Evropská Pavel Žďárský. Druhý termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia se koná v pondělí 15. dubna, tedy hned po víkendu.

V Praze je mezi uchazeči silná konkurence

Podle pražského magistrátu je přetlak na čtyřletá gymnázia letos nižší než loni. „V Praze máme 12 500 žáků v devátém ročníku. Celkem zde máme cca 19 500 míst. Oproti loňsku byla kapacita navýšena o 1 200. Na gymnáziích a lyceích zřizovaných Prahou jsme kapacitu navýšili o 450 míst,“ uvedl na dotaz Deníku radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Přesný počet přihlášek z ostatních krajů není podle něj možné zjistit. „Ale vypadá to, že je jich přes 10 500, což je ohromné číslo. O přesné číslo jsme pořádali Cermat, zatím bez odpovědi,“ dodal.

Tajemnice STAN Klára Neumannová uvedla, že digitalizace přijímacích řízení má na celý proces kladný vliv. „Pevně věříme, že výsledek bude pozitivní, především pro studenty a rodiče, ale i pro samotné školy,“ upřesnila. Jelikož demografie ukazuje, že v Praze a ve Středních Čechách bude žáků stále přibývat, tak je podle magistrátu nutné, aby stát vypsal dotace na nové kapacity.

- V rámci letošního přijímacího řízení na střední školy (celá ČR) podalo v 1. kole více než 157 tisíc uchazečů téměř 420 tisíc přihlášek, z toho necelých 152 tisíc uchazečů se přihlásilo do denní formy studia.

- V Praze v souhrnu pocházelo cca 59 % všech přihlášek podaných na zdejší střední školy (pro denní formu studia, bez nástaveb, oborů vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a víceletých gymnázií) od uchazečů, kteří mají trvalé bydliště přímo v hlavním městě Praha. Dalších 13 % přihlášek bylo od uchazečů z okresu Praha-západ a 10 % od uchazečů z okresu Praha-východ.

- Do pěti let přibyde podle magistrátu počet žáků devátých tříd v Praze o přibližně 3 000

- Celkem letos přišlo na školy v Praze 86 926 přihlášek. Na čtyřleté obory a konzervatoře jde o 22 977 přihlášek, a to 12 528 uchazečů z Prahy a 10 449 z ostatních krajů.

- Přihlášky na gymnázia: 3 866 míst, 10 717 přihlášek, 4 171 na prvním místě, 3 663 na druhém a 2 727 na třetím místě. Zdroj: MŠMT

Vývoj počtu žáků devátých tříd v Praze a Středočeském kraji:

Školní rok Hlavní město Praha Středočeský kraj Celkem 2023/2024 12 528 15 529 28 057 2024/2025 13 142 15 961 29 103 2025/2026 12 879 15 786 28 665 2026/2027 14 289 16 649 30 938 2027/2028 13 852 16 440 30 292 2028/2029 14 017 16 999 31 016 2029/2030 13 859 16 758 30 617 2030/2031 14 657 17 732 32 389 2031/2032 15 500 18 000 33 500

