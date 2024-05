Rodiče neúspěšných deváťáků najdou seznam středních škol otevírajících druhé kolo přijímacího řízení na speciální webové stránce Přijímačky 2024. Stáhnout si zde můžou seznam škol, kde mají jejich děti stále šanci. V tabulce potom můžou jednoduše filtrovat podle oborů i zřizovatele.

Soukromá gymnázia za stovky tisíc

Najít se zde stále dají i volná místa na gymnáziích zřizovaných krajem. Tam se ale jedná o jednotky volných míst. Větší šanci mají bohatší rodiče. Soukromá gymnázia nabízejí poměrně dost volných kapacit. Například Victoria high school v Praze 9 přijme ještě 43 studentů.

„Druhé kolo přijímacího řízení se u nás koná bez školních zkoušek. Minimální počet bodů pro přijetí je stanoveno na 40 bodů. Stále máme volná místa a rádi Vás 2. 9. 2024 přivítáme v nově zrekonstruovaných prostorách,“ hlásí škola. Výše školného pro denní studium je vyčíslena na 150 tisíc korun ročně.

Podobně je na tom i soukromé gymnázium Fostra v Praze 3. To hlásí 65 volných míst. Za školné tu ale rodič utratí od 78 do 164 tisíc korun ročně. Poměrně levnější je soukromé gymnázium Kudykampus.

„Cenová dostupnost je pro nás důležitá, a proto se řadíme mezi nejdostupnější soukromé školy v Praze, ačkoliv i my musíme reflektovat náklady spojené s platy pedagogů, inflací a nájmem v naší krásné budově. Zvažujete-li poměr cena-výkon, jsme jednoznačně tou nejlepší volbou a investicí,“ láká škola, která nabízí 50 volných míst za školné 55 tisíc za rok.

V přehledu volných středoškolských kapacit pro druhé kolo přijímaček jsou i střední školy specificky zaměřené na hudbu, vyučení nebo obchodní akademie. Uchazeči o studium na středních školách, kteří doposud neuspěli v přijímacím řízení, mohou podat přihlášku do druhého kola od dnešního rána, a to v systému DiPSy. Konečný termín je nejpozději do pátku 24. května do 23:59 hodin.

Krajská gymnázia mají plno po prvním kole

Nejnižší úspěšnost v přijetí na střední školu byla v Praze, a to 83,8 procenta. Ve zbytku republiky bylo úspěšných 94 procent deváťáků. Na pražských gymnáziích byla situace ještě dramatičtější.

Poslední přijatí uchazeči oslovených gymnázií získali kolem 90 bodů ze 100. Může za to i tradiční nápor dětí ze Středočeského kraje. V jiných částech republiky postačilo pro přijetí i kolem 30 bodů, což je počet, který by nestačil mnohdy ani pro přijetí na pražská soukromá gymnázia.

Oblíbená gymnázia proto druhé kolo ani nevypisují. „Poslední přijatý uchazeč v prvním kole přijímacího řízení získal 115,85 bodů, z toho z testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ) 90 bodů (M – 44 b, Čj – 46 b, dále body za známky na ZŠ 9,85 b, profilový test – 16 b),“ uvedl pro Deník ředitel gymnázia Botičská Stanislav Luňák, který doplnil i body z testů z matematiky a z českého jazyka u posledních pěti přijatých. V průměru to bylo 45,8b z matematiky a 40,4 bodů z češtiny z JPZ.

Stejně tak druhé kolo z důvodu velkého převisu nevypsali ani na gymnáziu Evropská nebo U Libeňského zámku, kde měl poslední přijatý 89 bodů ze 100. Na gymnáziu EDUCAnet byla jednotná přijímací zkouška jednou ze součástí bodového systému.

„Jelikož máme součástí i školní přijímací zkoušku a započítává se i prospěch ze základní školy, celkový možný počet bodů, který může uchazeč získat je: 100 (JPZ) + 50 (školní) + 15 (vysvědčení), celkem 165 bodů,“ uvedl ředitel Jakub Pour s tím, že poslední přijatý na IT obor získal 95 bodů, na české gymnázium 103 bodů a na bilingvní gymnázium 115 bodů.