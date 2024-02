Data organizace Cermat z posledních pěti let ukazují, že nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy žáci devátých tříd z Prahy, Brna a jejich okolí. Na prvních příčkách úspěšnosti pražských deváťáků u přijímaček z češtiny a matematiky se umístily různé školy s různým zaměřením.

Zjišťovali jsme proto, v čem spočívá jejich příprava žáků, a proč se jim ve zkouškách tak dobře vede.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

„Naši žáci devátých tříd se dlouhodobě umisťují na dobrých místech u přijímacího řízení i v olympiádách, stejně jako ve Scio testech. Naši učitelé jsou systematičtí, důslední, záleží jim na tom, aby všichni žáci dobře pochopili probíranou látku, aby se naučili vše, co mají,“ uvedla na dotaz Deníku ředitelka ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Kladská v Praze 2 Kateřina Vávrová jejíž deváťáci obsazují první místo u přijímaček v češtině a čtvrté místo v testech z matematiky ze všech pražských škol.

Co škola, to jiný přístup

Podle Vávrové tkví kouzlo v důslednosti. „Za důležité považujeme cílené procvičování. K procvičení probírané látky slouží také pravidelné domácí úkoly. Nabízíme našim žákům 8. a 9. třídy také přípravu k přijímacím zkouškám ve formě jedné hodiny týdně navíc, kterou organizuje Klub rodičů. Tyto hodiny vedou stejní učitelé daného předmětu,“ upřesnila.

Jiný přístup volí Montessori základní škola Archa, která se při přijímačkách z matematiky umisťuje na prvním místě a v češtině obsazují její deváťáci sedmou příčku. Jak Deníku upřesnil zástupce ředitelky školy Radek Bendl, učitelé se snaží nechávat žákům co největší prostor, aby se sami zaměřili na to, co pokládají za důležité.

I když jsou podle Bendla dobré výsledky školy příjemné, není to priorita. „U vzdělávání v našem pojetí je učení samotné pouze jednou z jeho součástí. Úlohou základní školy není, podle nás, primárně připravit dítě na přijímací zkoušky, ale připravit ho na reálný život v budoucnosti. Proto klademe důraz zejména na jejich samostatnost a převzetí plné zodpovědnosti za vlastní vzdělávání,“ uvedl.

Žáci se účastní soutěží a olympiád

Na ZŠ Červený vrch, která se v přijímacích testech z matematiky umisťuje na šesté příčce, mají žáci pět hodin matematiky za týden a v běžných devátých třídách mají ještě volitelný předmět Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka.

Poslední tři roky ho navštěvují všichni deváťáci. „Mají vždy jednu hodinu za čtrnáct dní v půlených skupinách, procvičují a opakují základní učivo. Ve škole i doma zkouší testy Cermat a Didaktis. Úlohy, se kterými mají problém, rozebírají společně s učitelem matematiky. Žáci matematické třídy, kterou máme vždy jednu v ročníku, mají 6 hodin matematiky za týden a jednu hodinu nepovinného předmětu Cvičení z matematiky,“ přiblížila organizaci výuky ředitelka školy Marie Cibulková.

Žáci ZŠ Červený vrch se také účastní různých soutěží, jako je Matematická olympiáda, Pangea, Matematika v angličtině, Speedmat. Žáci celé školy kromě prvňáčků pravidelně každý rok řeší soutěž Matematický klokan.

Přehled základních škol s nejlépe umístěnými žáky devátých tříd u přijímaček na SŠ v češtině:

Základní škola s rozšířenou výukou jazyku, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 76,06 % Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 75,23 % První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 74,59 % Základní škola sv. Voršily v Praze 72,27 % Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina 71,73 % Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyku při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, příspěvková organizace 71,51 % Montessori základní škola Archa, z.s. 70,87 % Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17 70,52 % Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyku Praha 7, Františka Křížka 2 70,16 %

Přehled základních škol s nejlépe umístěnými žáky devátých tříd u přijímaček na SŠ v matematice:

Montessori základní škola Archa, z.s. 67,38 % První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 66,53 % Métis - základní škola s.r.o. 63,96 % Základní škola s rozšířenou výukou jazyku, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 63,89 % Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 62,89 % Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26 62,44 % Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina 62,43 % Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace 61,84 % Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 61,64 %

Pozn.: Údaje o umístění žáků devátých tříd v přijímacích testech na SŠ jsou za období posledních pěti let. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat