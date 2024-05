Studenti z Prahy 10, konkrétně ze ZŠ Solidarita , ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Eden , ZŠ U Roháčových kasáren a ZŠ V Rybníčkách utvořili sedm dokumentaristických týmů a zapojili se do již jubilejního desátého ročníku projektu s názvem Příběhy našich sousedů.

Jedná se vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky, kteří se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy a mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument a nakonec výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

Projekt Příběhy našich sousedů 2024.Zdroj: MČ Praha 10

„Jsem rád, že o projekt je mezi základními školami v Praze 10 zájem. Žáci tak mají příležitost dozvědět se o konkrétních lidských osudech, které učebnice nedokážou pojmout. Vždy jde o velmi zajímavé příběhy, které rozhodně stojí za to, aby byly zdokumentovány a žákům doplnili to, co se naučí v lavicích,“ říká radní pro školství Prahy 10 Ondřej Počarovský.

Během prvního školního pololetí se žáci na několika workshopech naučili, jak pracovat s nahrávací technikou a také absolvovali několik workshopů, na kterých se seznámili s postupy, jak správně natočit pamětníka.

Dějepis pro „generaci youtuberů“. Z vyprávění o totalitách točí reportáže

Tento rok je projekt zaměřen na významné kulturní a umělecké osobnosti žijící nebo dlouhodobě působící právě na Praze 10.

„Projekty, jako jsou Příběhy našich sousedů, mají několik nezpochybnitelných předností a uplatnění v praxi. Jednak žákům pootevírají dveře do světa dokumentaristiky, učí je pracovat s informacemi a ty zasazovat do kontextu dějin, jednak jim umožňují mezigenerační dialog. Ten je nezbytný pro předávání zkušeností, obrušování hran a bourání předsudků,“ oceňuje přínos dnes již tradičního cyklu z dílny Post Bellum místostarosta desáté městské části Pavel Šutka.

Spousta zajímavých osobností

A koho tedy žáci vyzpovídali? Získali jedinečnou možnost popovídat si se známým divadelním režisérem, hercem a dramatikem Miroslavem Krobotou i zpěvačkou řecého původu Marthou Elefteriadu. Dále vyzpovídali hned dva umělecké fotografy Josefa Ptáčka nebo Tomkiho Němce, který byl svého času dvorním fotografem Václava Havla, nebo celoživotní sportovkyni, pozemní hokejistku a olympioničku Alenu Mejzlíkovou-Kyselicovou.

Projekt Příběhy našich sousedů 2024.Zdroj: MČ Praha 10

Část týmů se také zaměřila na pamětníky žijící v židovském Domově sociální péče Hagibor, jedinečném projektu Židovské obce v Praze, který patří vůbec k největším svého druhu v oblasti sociální péče v České republice. Tam se žáci setkali se dvěma dámami, paní Selmou Menezes a Ludmilou Budlovskou, které obě zažily druhou světovou válku a měly to štěstí, že se jim podařilo vyhnout holokaustu, nebo se před ním velice dobře ukrýt.

Pamětníci vyprávěli žákům své dramatické životní osudy

„Svědectví pamětníků předaná nejmladší generaci jsou klíčová pro udržení zlomových momentů, dějinných tragédií i emocí dvacátého století v kolektivní paměti. Ty lekce, kterými si lidstvo v uplynulém století prošlo, byly příliš bolestné a draze vykoupené na to, aby se na ně zapomnělo, nebo aby byly kondenzovány na strohý popis událostí. Za velkými dějinami se skrývají konkrétní osudy a příběhy lidí,“ podtrhuje význam Příběhů našich sousedů starosta Desítky Martin Valovič.

Výsledky práce studentů si a reportáže s jednotlivými pamětníky si můžete prohlédnout přímo na webových stránkách projektu.