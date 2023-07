Metro v úseku Pražského povstání-Muzeum je zastaveno. Důvodem je oprava trati

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Z důvodu opravy trati je od soboty 1. července (od zahájení provozu) do neděle 9. července (do ukončení provozu) obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání - Muzeum. V místě je zavedena náhradní autobusová doprava.

Dočasné přerušení provozu metra linky C v úseku Pražského povstátní-Muzeum. | Video: Deník/Radek Cihla