Pokud si někdo přinesl do parku něco k pití nebo k snědku, nemusel by mít problém také prázdný obal odnést, pokud odpad není kam vyhodit. To je zásada, kterou by lidem ráda připomněly Pražské služby.

Deníku to řekl jejich mluvčí Alexandr Komarnický. S letním olepením totiž v metropoli tradičně stoupá množství smetí povalujícího se v parcích – přičemž ke zlepšení by prý mnohdy pomohlo třeba jen trochu pozměnit své chování. Zabránit přeplňování odpadkových košů by totiž nemuselo být zas tak složité.

I když se najdou lidé, kterým je jaksi všechno fuk, co nepotřebují, prostě odhodí a „stelou“ všude kolem sebe koše nekoše, jiní by nádoby na odpad rádi využili. Kdyby nebyly zaplněné, nebo dokonce přeplněné. Pak se svůj „příspěvek“ snaží opatrně usadit nahoru, odkud stejně nejspíš spadne – nebo pohodí na zem vedle koše rovnou. O místo uvnitř nádob by přitom taková nouze být nemusela, připomněl Komarnický.

Koše v parku. | Video: Pražské služby

Častými odpadky zaplňujícími koše jsou podle jeho slov PET láhve, plechovky od pití nebo papírové krabice od pizzy. Nesešlapané, nepomačkané – prostě odhozené „jen tak“. Jak vypadly z ruky. Přitom stačí jediná krabice, aby byl koš „zaplněný“, upozornil mluvčí. Lamentacím návštěvníků parků, že v koších není místo, sice rozumí – míní však, že ke zlepšení by stačilo málo.

Třeba prázdnou krabici upravit tak, aby se zmenšil její objem. Nebo nevyžívat nejbližší koš vždy a za všech okolností. PET láhev nebývá tak obtížné donést ke stanovišti barevných kontejnerů pro třídění odpadu, radí Komarnický, jak se chovat šetrně k prostředí a ohleduplně k lidem, kteří ještě přijdou. A když už, alespoň ji sešlápnout nebo pomačkat, což přispěje ke značné úspoře místa. Zrovna patálie s PETkami nicméně možná do budoucna pomůže zmírnit chystaný systém jejich zálohování.

Obecně však platí, že ideální je takový odpad, který vůbec nevznikne. Což zkusit jeho množství omezit? Nebo také vyhazovat tam, kam patří: do popelnic a kontejnerů. Není totiž výjimkou, že si lidé chtějí tuto cestu ušetřit – a tak místo do kontejneru na směsný odpad odhazují své domácí smetí do běžného odpadkového koše při ranní cestě na autobus nebo tramvaj. I takto dokáže koš zaplnit jediný kolemjdoucí.