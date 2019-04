Praha předvelikonoční – Praha ucpaná. Ráno, přes den i vpodvečer

Praha – Hotový očistec pro řidiče. Tak vypadala doprava na mnoha místech Prahy prakticky po celou středu. Ranní kolaps na příjezdu do metropole po dálnici D8 a kolony spojené s citelným zdržením na dalších dálnicích včetně Pražského okruhu nezůstaly osamoceny. Komplikace na řadě míst přetrvávaly po celý den – přičemž s nadsázkou by se dalo říci, že možná by bylo málem snazší vyjmenovat místa, kudy lze projet plynule, než určit lokality, kde měli řidiči problémy. Potvrdilo se očekávání, že v předvelikonočním období provoz citelně zhoustne – a že neplatí pouze pro čtvrteční odpoledne, kdy lidé po práci vyrážejí na prodloužený víkend.

Svou roli jistě sehrál i fakt, že řada lidí plánuje dovolenou podle školních prázdnin. Totálně ucpaná tak byla Praha i ve středu odpoledne. „Je to strašné; člověk tady jen poskakuje," řekl Deníku Martin Novák z auta stojícího na Radlické. Kolony na magistrále. Na vině je obnova zastávky Štvanice Přečíst článek › Počet havárií se dramaticky nezvýšil „O moc lepší není ani Plzeňská, jak se řidiči snaží nějak dostat do Mrázovky," připomněl o něco později – a vlastně pojmenoval situaci příznačnou po celém hlavním městě: mnozí z šoférů, kteří uvízli na své trase, se snažili hledat alternativy, takže se ucpávaly i možné objízdné trasy. A třeba výjezd z metropole po dálnici D1 vpodvečer navíc ještě zkomplikovala nehoda na 12. kilometru, před níž řidiči postáli v kolonách dobrou půlhodinku. Počet havárií však policisté navzdory velmi silnému provozu, který si vynutil i regulaci dopravy v tunelech, neznamenávali nijak dramaticky zvýšený. Většina bouraček navíc přinesla jen pomačkané plechy a případné další zhoršení dopravních komplikací – byť ani záchranáři nezůstali bez práce. Už dopoledne pomáhali třeba sraženému chodci nebo motorkáři. Doprava do Prahy zlevnila a posílila spoje Přečíst článek › Deštivé počasí tradičně v Praze znamená silniční nápor Spěchající lidé ovšem nepřeplňovali jen silnice a ulice. Až nečekaně plno bylo i ve veřejné dopravě. „A to jsem si myslela, že lidi vytáhnou plechové deštníky," povzdechla si Jiřina Sládečková, když na I. P. Pavlova přestupovovala z přeplněného metra do přecpané tramvaje. Připomněla tím, že deštivé počasí tradičně v Praze znamená silniční nápor: kdo může, volí raději cestu autem. Tentokrát však bylo plno i v prostředcích hromadné dopravy. Pro čtvrtek lze očekávat podobnou situaci Ostatně – i dopravní podnik upozorňoval za zpoždění autobusů. A to i v místech, kde se neuplatňují omezení kvůli rekonstrukcím komunikací. Důvod? Silná individuální doprava. Jinými slovy: příliš mnoho aut v ulicích a s tím spojené kolony. V Praze se prostě cestovalo tak masivně, že se to neobešlo bez zdržení. Pro čtvrtek lze očekávat podobnou situaci – a pro začátek příštího týdne v období návratu z Velikonoc jakbysmet. Pomoci by mohlo plánovat jízdy do časů, kdy by mělo být na silnicích volněji – a i tak si pro jistotu ponechat dostatečnou časovou rezervu, aby se řidiči a jejich spolujezdci nemuseli v autě zbytečně stresovat. Pevné nervy a trpělivost se ostatně pomalu stávají součástí povinné výbavy každého motoristy… Na velikonoční silniční provoz v ČR dohlédne přes 3000 policistů Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský