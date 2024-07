Meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydali pro Prahu výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí před vysokými teplotami. V odpoledních maximech totiž teploty vystoupají přes hranici tropické třicítky.

Co je dusno?

„Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech," doplnili k vysokým teplotám meteorologové.

Vysoké teploty budou panovat přes celý týden, i když bude přes naše území přecházet vlna studené fronty. Ta s sebou může přinést zvýšenou oblačnost či lokální bouřky, ochlazení ale bude pouze nepatrné.

Předpověď počasí na tento týden:

Pondělí: Jasno až polojasno, večer od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 32 °C. Slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní vítr 1 až 4 m/s.

Úterý: Oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Později odpoledne od západu ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 28 °C. Slabý, postupně mírný západní vítr 2 až 6 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí a večer bude slábnout.

Středa: Polojasno, přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 18 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 29 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Čtvrtek: Většinou polojasno. Nejnižší noční teploty 17 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Pátek: Polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

zdroj: ČHMÚ