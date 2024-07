Po tropickém víkendu s teplotami přes 30 °C přichází na naše území ochlazení, které se nevyhne ani Praze. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydali výstrahu před výskytem silných bouřek, která platí i pro metropoli. Bouřky by měly dorazit během pondělního dopoledne a ustupovat ve večerních hodinách.

„Očekáváme výskyt silných bouřek doprovázených zejména přívalovým deštěm s úhrny kolem 40 mm, v opakovaných bouřkách i vyššími. V bouřkách se mohou vyskytnout i menší kroupy a silnější nárazy větru," uvádí předpověď.

Nejvyšší denní teploty lze pak očekávat mezi 26 a 28 °C.

Od úterý by měla do Česka dorazit studená fronta, která ovlivní převážně teploty, ty se až do konce týdne budou držet zhruba mezi 23 a 25 °C.