Meteorologové předpovídají výrazné oteplení, které by mělo zasáhnout nejen Prahu již tento víkend. Teploty by mohly překročit tropickou hranici třiceti stupňů, což přinese nejen slunečné dny, ale i možnost přeháněk a bouřek. Připravte se na horké počasí a nezapomeňte na dostatečný pitný režim.

I když to tak možná dlouho nevypadalo, přeci jen se tropických teplot dočkáme. Alespoň to tvrdí meteorologové. Předpověď počasí na víkend a první dny příštího týdne slibují vysoké teploty, které by i mohly překonat pomyslnou tropickou hranici třiceti stupňů.

Sobota a neděle se od sebe, co se týče počasí, nebudou nijak zvlášť lišit. Převážně polojasný víkend sice mohou překvapit ojedinělé přeháňky, teploty se ale vyšplhají na příjemných 22 až 25 °C.

Předpověď počasí na víkend | 13. 6. 2024:

Od pondělí ale začnou ta pravá vedra. Podle meteorologů v Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nastanou od pondělí. To bude jasné až polojasné, k večeru se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty pak budou v maximech dosahovat 27 až 29 °C.

Pokud ne v pondělí, tak v úterý je překročení "třicítky" podle předpovědi téměř jisté. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 13 °C, přes den pak mezi 30 až dokonce 32 °C.

A co vy? Jste připraveni na vlnu veder, která se do Prahy blíží?