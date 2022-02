Kruhový objezd, který by udělal bezpečnější křižovatku ulic V Lipách s ulicí K Běchovicím. Takový je plán starostky Koloděj Angely Morávkové. „Kromě toho bychom chtěli také instalovat radary u vjezdů do Koloděj. Neukáznění řidiči, kteří nedodržují rychlost, nás trápí již řadu let,“ postěžovala si starostka Morávková.

Na bezpečnost chodců se chce zaměřit v oblasti dopravy sedmá městská část. „Letošní rok bude ve znamení bezbariérových úprav přechodů a úprav křižovatek s důrazem na zvýšení bezpečnosti především dětí, seniorů a hůře pohyblivých osob. Naším cílem je eliminovat v Praze 7 vážné nehody a maximálně předcházet tomu, aby u nás docházelo v důsledku dopravních nehod ke smrtelným úrazům,“ prozradil Pražskému deníku Ondřej Mirovský, radní Prahy 7.

Lana Barrandovského mostu jsou zkorodovaná, oprava začne v květnu

Bezpečnost bude hlavním tématem i v Praze 8, kde radnice připravuje ve spolupráci s organizací BESIP deset akcí o bezpečnějších přechodech u škol.„Upravíme několik přechodů pro chodce. Konkrétně u základní školy, jedná se například o školy Lyčkovo náměstí, Na Slovance, Dolákova a U Školské zahrady,“ popsal Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.

Na osmičce pak také letos dokončí dlouho připravované stavební úpravy, které zvýší počet parkovacích míst. „Zatím nejdále jsme v realizaci v ulici Hanouskova v Bohnicích,“ doplnil Šalek.

V souvislosti s parkováním si v Praze 10 pochvalují změnu, ke které se místní radnice uchýlila. „Postupně začaly na celém našem území platit parkovací zóny. Pro naše obyvatele se tak parkování výrazně zjednodušilo,“ sdělil Jan Hamrník, mluvčí desáté městské části.

Zákaz sjezdu z Pražského okruhu

Letošní novinkou v Praze 6 pak bude opatření, které odkloní nákladní dopravu mimo toto území. „Naše městská část trpí dlouhodobě nadměrnou tranzitní dopravou, která prakticky dennodenně projíždí hustě obydlenými oblastmi. Na základě dohody s pražským magistrátem tak budou mít kamiony nad 12 tun zákaz sjezdu z Pražského okruhu,“ popsal pro Pražský deník novinku Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6.

Výjimka bude platit pouze pro zásobování. A na úrovni vnitřního Městského okruhu by měl platit zákaz pro kamiony nad 12 tun bez výjimky. „Opatření nyní musí schválit státní správa, příslušný zákaz by mohl začít platit letos na jaře,“ doplnil Hannich.

V Řeporyjích se chystají revitalizovat náměstí. A s tím je spojená i jedna významná dopravní stavba.

Nová točna autobusů

„Během roku bychom chtěli vybudovat novou točnu autobusů v Muzikově ulici u budovy starého řeporyjského nádraží,“ prozradil starosta Pavel Novotný.

Před měsícem se tu poprvé koplo. Řeč je o výstavbě lávky pro pěší a cyklisty, která propojí Holešovice s ostrovem Štvanice a s Karlínem. „Po 120 letech dostanou Pražané vysněnou lávku. Pěším a cyklistům se tak výrazně usnadní přesun mezi oběma břehy řeky a zároveň se pro obyvatele Holešovic zlepší přístup do nejbližší zeleně na Štvanici. Hotovo by mělo být do příštího jara,“ sdělil radní Prahy 7 Ondřej Mirovský. Lávka tak v příštím roce vystřídá přívoz HolKa.

Ikonický název hotelu Alcron mizí. Čeká ho půlmiliardová rekonstrukce

Po mnoha letech je také již na dohled i rekonstrukce Libeňského mostu. „V letošním roce se uskuteční zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení a samotná stavba by mohla začít zhruba do dvou let,“ věří Mirovský.