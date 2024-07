Řidiči musí počítat s tím, že v tomto mimořádně vytíženém úseku (kde podle slov mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla profrčí denně 50 tisíc vozidel, a o kousek dál jich už je dokonce 80 tisíc) se mohou zdržet v kolonách častěji, než je běžné. O dopravní zácpy zde přitom nebývá nouze ani za běžných okolností.

Nicméně „ve frontě“ nyní stojí i nákladní auta na staveništi, určená pro odvoz odfrézovaného materiálu. Jakmile jedno odjíždí, hned na jeho místo couvá jiné. Cílem je, aby vše plynule navazovalo a práce postupovaly co nejrychleji. Až bude hotovo, potřeba větších oprav by hned tak aktuální být neměla. Alespoň to Deníku naznačil mluvčí společnosti SKANSKA Ondřej Šuch s tím, že nynější povrch vozovky s podílem asfaltu nahradí speciální silniční beton: materiál se zhruba třicetiletou trvanlivostí. „A je značně odolnější vůči zdejší extrémní zátěži kamionovou dopravou,“ konstatoval.

Práce spojené s odstraňováním dosavadní vozovky začaly v úterý 23. července. „V šest ráno sem najely čtyři těžké frézy a několik desítek nákladních aut, která odvážejí vytěžený materiál,“ řekl Šuch s tím, že zlikvidovat starý asfaltový povrch dálnice je třeba do hloubky 22 centimetrů.

„Obnažíme podkladní vrstvy, které potom odstraníme také – a využijeme materiál do podkladu budoucího betonového povrchu,“ uvedl. S tím, že beton bude vyrábět mobilní betonárna zřízená blízko staveniště, aby se minimalizovaly dojezdové časy a zlepšily logistické podmínky na stavbě, což přispěje k maximálnímu zkrácení doby uzavírky.

„Pracuje se zde sedm dní v týdnu, po standardní pracovní dobu – a počítáme se zkrácením doby stavby z původně projektovaných 79 týdnů na 30 týdnů celkem,“ pochválil Šuch svou firmu. Ujišťuje, že jízdní pás ve směru „na Plzeň“ bude hotový letos do října. „Příští rok od dubna do července budeme pracovat ve směru do Brna,“ připomněl, že práce jsou rozděleny do dvou stavebních sezon se zimní přestávkou. Od podzimu do jara by se tak v opravovaném úseku mělo jezdit bez omezení souvisejících se stavbou, což usnadní i zimní údržbu.

Rýdl z dálničního ředitelství připouští, že lepší by bylo začít se zdejšími opravami až po dokončení prací na rekonstrukci Barrandovského mostu, když tento úsek může částečně posloužit jako objížďka. Tam se však letos práce neplánovaně protáhly – a průzkumy ukázaly, že na Pražském okruhu už není radno déle čekat. Jakkoli si nejeden šofér, který tudy projel „bez drncání“, řekne, že na opravy by ještě nebylo třeba spěchat klidně i pár let, silničáři mají jasno: průzkumy spojené i s testovacími vrty ukázaly, že čas se naplnil měrou vrchovatou.

„Kdybychom praskliny, které jsou tady všude kolem, nechali ještě jednu zimu, s nějakou velmi extrémní údržbou bychom tu zimu přečkali – ovšem došlo by k tak hluboké degradaci, že bychom pravděpodobně museli jít ještě hlouběji. Což by znamenalo vyšší cenu, ale zároveň i delší dobu opravy,“ upozornil Rýdl.