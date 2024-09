Mimo jiné má být prodloužen tunel Rybářka a nově vyřešeno navazující mimoúrovňové křížení. Konkrétní požadavky má ministerstvo na umožnění průchodu zvěře v lokalitě V Oříškách či na Čimickém přivaděči. Ministerstvo také mimo jiné uplatňuje požadavky týkající se technických a materiálových řešení, což má třeba i bránit kontaminaci vod.

Jestliže uživatel Pavel Kovar reagoval poznámkou, že kopat do země by se tedy mohlo začít tak za osm až deset let, Mátl odpověděl, že podle jeho očekávání to bude podstatně dřív. „Využijeme novely stavebního zákona a bude se zpracovávat jedna dokumentace pro povolení záměru, což by mělo proces výrazně urychlit,“ uvedl. Dříve Deníku zmínil předpoklad zahájení výstavby v roce 2027 nebo 2028.

Některé obce i městské části na okraji Prahy nicméně se zvolenou trasou nesouhlasí a mají k ní dlouhodobé výhrady. Další z diskutujících, uživatel Jiří Anděl, na síti X poznamenal: „Toho večera bylo v Chabrech a Suchdole poněkud neklidno…“ Naopak Praha 6, která se dříve také ozvala s připomínkami, zveřejnila pozitivní ohlas. „Kladné stanovisko EIA dostala severozápadní část okruhu, která povede z Ruzyně přes Suchdol do Březiněvsi; to by mohlo pražskému cestování nejen ulevit, ale hlavně ubere počet aut projíždějících Šestkou,“ míní starosta městské části Jakub Stárek (ODS).

„To spolu s potvrzeným územním plánem je zásadní krok pro získání stavebního povolení, které ŘSD může získat už v roce 2026 – a po novém okruhu bychom se mohli projet už v roce 2030,“odhaduje. A radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš zdůraznil, že je to dobrá zpráva pro místní. „Jedná se o nejlepší zprávu pro naši městskou část od roku 2019, kdy naše městská část byla nucena vyhlásit stav dopravní nouze,“ konstatoval.

Vydání stanoviska pro úsek SOKP 520 (Březiněves–Satalice), kde také existuje řada výhrad samospráv, lze podle Mátlových slov očekávat „nejdříve ve čtvrtém čtvrtletí“. Letos to tedy být nemusí. Naopak výrazně pokročily přípravy na dostavbu okruhu ve „východním“ úseku SOKP 511, tedy mezi Běchovicemi a dálnicí D1.

Tam od konce května pracují archeologové, přičemž se potvrdily předpoklady, že budou mít bohaté nálezy. Podle informací Deníku mezi nimi nechybějí ani zlaté předměty. Podrobnosti však výzkumníci nechtějí sdělovat dřív, než dokončí práce na klíčových lokalitách. Zde Mátl očekává, že by se mohlo po třinácti nových kilometrech začít jezdit na přelomu let 2027 a 2028.