„Veškerou dopravu převedeme v režimu 2+2 jízdní pruhy do jízdního pásu pro směr na Brno,“ řekl Deníku zástupce zhotovitele, vedoucí vnějších vztahů společnosti SKANSKA Ondřej Šuch. „Začneme opravovat zavřený pás od ústí tunelu na Barrandov; tomuhle sjezdu říká každý jinak: buď Barrandov, nebo Slivenec,“ konstatoval.

„Dokonce si v rámci urychlení prací přivezeme těsně k dálnici i vlastní betonárnu; budeme ji mít u lochkovského sjezdu a beton na stavbu si budeme vyrábět de facto dvacet metrů od dálnice,“ připomněl.

S tím, že nový betonový povrch je obecně považován za podstatně únosnější a trvanlivější než asfalt. „Běžně se setkáváme s tím, že bez nějaké velké údržby by měl vydržet až třicet let – a to i při zátěži, která je tady opravdu extrémní,“ konstatoval Šuch. Práce letos potrvají do podzimu; po zimní přestávce budou pokračovat na jaře.

V případě problémů na rekonstruovaném úseku Pražského okruhu mezi dálničními kilometry 13,4 a 16,1 je nejlepší spolehnout se na doporučení navigace, radí řidičům Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic ČR. | Video: Deník/Milan Holakovský

Koordinace s Barrandovským mostem? Byla

Řidiči budou nadávat, míní mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl. A už předem zná jejich výhrady: jednak budou motoristé toho mínění, že dálniční správa měla se zdejšími pracemi počkat na dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu, jednak budou toho názoru, že počkat vlastně bylo možné ještě podstatně déle: na tomto úseku, konkrétně mezi dálničními kilometry 13,4 a 16,1, vozovka nevypadá na to, že by volala po nutné rekonstrukci.

Není to tak, ujišťuje Rýdl, podle jehož slov nezbytnost výměny asfaltobetonového povrchu za odolnější cementobetonový kryt vozovky (stejný jako na zrekonstruované dálnici D1), pod nímž bude i nová podkladní vrstva, ukázala měření techniků. Diagnostický průzkum prokázal, že vozovka vykazuje místy sníženou únosnost – což v úseku, kudy denně v klidových dnech (nikoli tedy třeba při nedávném začátku prázdnin) projede 50 tisíc aut a 40 procent představuje nákladní a kamionová doprava na spojnici dálnic D1 a D5, představuje problém.

Odborné posudky upozornily na degradaci asfaltového povrchu včetně nedostatečné tloušťky hutněných asfaltových vrstev; zejména s ohledem na skladbu konstrukce s nestmelenou podkladní vrstvou. Laicky řečeno: je nutné upravit vozovku tak, aby vyhovovala vysoké zátěži spojené s nákladní dopravou.

„Když řidiči jedou osmdesátkou stovkou, kolik je tady aktuálně povoleno, budou mít pocit, že jedou naprosto plynule; bez jakýchkoliv problémů. Laicky řečeno: nic nedrncá. Nicméně nám, kteří tady lezeme po kolenou s laserovými přístroji, diagnostika říká, že teď je nejvyšší čas provést výměnu vozovky,“ konstatoval Rýdl. S tím, že nový cementobetonový povrch bude mít životnost 30 let. A oproti asfaltu i vyšší odolnost. Proti zátěži kamionovou dopravou, ale také třeba v případě požáru vozidla.

S tím, že je žádoucí počkat na dokončení prací na Barrandovském mostě, se se sice počítalo – avšak tam se situace vyvinula neplánovaně a termíny se protáhly.

„Od samého začátku, kdy jsme stavbu začali plánovat už před více než dvěma lety, harmonizovali jsme ji, abychom byli ve shodě s pražskou Technickou správou komunikací a její rekonstrukcí Barrandovského mostu. Bohužel jsme v téhle chvíli v situaci, kdy částečně, v horizontu několika týdnů, dochází ke kolizi harmonogramů, protože oprava Barrandovského mostu se technologicky protáhla,“ poznamenal Rádl.

„Zároveň my už nemůžeme technologicky čekat, protože bychom se dostali s pokládáním betonového povrchu do zimního období – což samozřejmě nebudeme riskovat směrem k normám tuhnutí betonu,“ vysvětlil, že nebylo kam ustoupit.

„Věříme tomu – a ukazují to i předem spočítané dopravní modely – že by nemělo docházet k žádným kolapsovým stavům. V každém případě poprosíme řidiče, kteří tudy budou jezdit o něco pomaleji a v užších jízdních pruzích, aby velmi dbali pozornosti při řízení,“ vyzývá Rýdl. „Jakákoli kolize by samozřejmě užší průjezd limitovala,“ vysvětluje.

Rekonstrukce Pražského okruhu mezi dálničními kilometry 13,4 a 16,1 přinese povrch, který by měl vydržet bez větší údržby třicet let, slibuje Ondřej Šuch ze společnosti SKANSKA. | Video: Deník/Milan Holakovský

Třicet týdnů se zimní přestávkou

Práce zajišťuje společnost SKANSKA, která ve výběrovém řízení uspěla s nabídkovou cenou 238,4 milionu korun bez daně z přidané hodnoty – a především slíbila, že práce zvládne za třicet týdnů – což je o 49 týdnů méně než maximální doba provedení vypočtená projektantem.

Pracovní doba je od sedmi do osmnácti hodin; sedm dní v týdnu. Pracovat se však nebude nepřetržitě: s ohledem na zimní přestávku, s pauzou někdy od konce října, je dokončení prací s plným obnovením provozu bez omezení ohlášeno na červenec příštího roku.

Případnou objížďku napoví navigace

S výjimkou příprav jednotlivých etap stavby, s čímž se pojí i noční změny takzvaných dopravně inženýrských opatření (vyznačených omezení provozu), bude po dobu stavby doprava vedena v režimu 2+2 provizorních jízdních pruhů; se snížením maximální povolené rychlosti podle potřeby, a to až na 60 km/h. Sice užších jízdních pruhů, ale ve stejném počtu jako za běžných okolností, vysvětlil Deníku mluvčí dálničního ředitelství Rýdl.

„Tenhle úsek nemá žádné objízdné trasy, protože veškerý provoz necháváme na tělese, které zůstává dostatečně kapacitní. Ano, bude to užší, bude to pomalejší, ale ta kapacita tady zůstává – stále dva jízdní pruhy pro každý směr. Bez výjimky; respektive pouze s výjimkou několika málo hodin v okamžiku, kdy budeme v rámci stavebních etap měnit dopravní režim,“ odpověděl Rýdl na otázku Deníku.

Řidičům doporučuje sledovat dopravní značení – a v případě komplikací věnovat pozornost dopravnímu zpravodajství v nejposlouchanějších rádiích i radám chytrých navigací reagujících na aktuální informace o provozu.

„Nebo je jim samozřejmě k dispozici naše informační asistenční linka: 800 280 281. Je zdarma – mají ji vlastně v ceně dálniční známky,“ připomněl.

Pokud bude úsek hůře průjezdný v důsledku kolon nebo třeba dopravní nehody, Rýdl doporučuje spoléhat se na pokyny navigací. „Z jakéhokoli důvodu se tady začne zahušťovat nebo zpomalovat doprava – což se ale týká každého dálničního úseku; jakmile dojde k nehodě nebo k omezení průchodnosti konkrétního místa, vytváří se kolona – jsou úplně nejdůležitější aktuální dopravní informace. Zda sjíždět, zda čekat, pokud sjíždět, tak kudy. Řidiči mohou běžně využít navigace – a ty nejčastěji používané stejně odebírají naše data. To znamená, že to, co by se řidiči dozvěděli například na našem dispečinku, dostanou prostřednictvím datové věty do své navigace, která jim poradí,".

