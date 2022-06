„Očekáváme, že jihočeský stavební úřad před prázdninami potvrdí vydané územní rozhodnutí, nelze očekávat nic jiného,“ řekla Karla Polydorová (Společně pro Počernice), zastupitelka Horních Počernic. A dodala, že proti rozhodnutí podá žalobu. „Úřady důležitá rozhodnutí vydávají buď o letních prázdninách, nebo před Vánoci,“ domnívá se Polydorová.

V diskuzi nazvané Pražský okruh v kontextu 21. století, která proběhla v úterý, lidé apelovali, aby dotčené městské části stavbu zarazily.

„Dolní Chabry udělají všechno, aby se okruhu ubránily,“ ujišťovala starostka Dolních Chaber Kateřina Šilhová Šafránková (Za lepší Chabry). Skrze obec má vést úsek 519.

Její úřad společně s dalšími městskými částmi podal před několika lety odvolání proti územnímu rozhodnutí proti návaznému úseku 511. Nyní starostka připravuje další připomínky.

„Do 30. června se musí dát připomínky k metropolitnímu plánu, pro nás jsou zásadní ty k pražskému okruhu. Co se týká jižní varianty okruhu, pro Suchdol a Dolní Chabry se ústupky dělají velmi těžko,“ řekla starostka.

Ne okruh, ale průtah Prahou?

Případný kompromis by podle ní zlepšení nepřinesl. Obchvat má plnit funkci dálnice i městské komunikace, což ale zákon o pozemních komunikacích souběžně vylučuje, jak uvedla Gabriela Lněničková (Piráti), radní městské část Praha-Suchdol.

„Politici jej často prezentují jako zázračný lék na vyřešení dopravních problémů v Praze. Není to okruh, ale průtah skrz Prahu, povede skrz městské části na severu a východě Prahy,“ řekla radní. Podle ní by trpěly přírodní památky, jako Roztocký háj, Sedlecké skály, Bohnické údolí, Drahaňské údolí a další území.

Lněničková ve své prezentaci zdůraznila, že objízdná trasa města by měla být více vzdálena od metropole, v severní části dle jejích slov leží pouhých 6 kilometrů od centra. Plány na vzdálenější obchvat sice existují, jejich realizace ale připadá v úvahu nejdříve na rok 2050.

„V části okruhu v oblasti Čimic a Bohnic by jezdilo na 90 tisíc vozidel denně, z toho 10 tisíc nákladních, ty by z něj sjížděly ulicemi Čimická, K Ládví a Lodžská, takže by se to tady ucpalo,“ řekla radní.

Podle Lněničkové obchvat neuleví ani nešťastné pražské ulici v Holešovičkách, odkloní z ní jen asi desetinu aut.

Severní část okruhu, úsek 518 u Suchdola a Horoměřic má být také důležitou spojnicí na ruzyňské letiště. „Plánuje se stavba paralelní dráhy na letišti, což by znamenalo další dopravní zátěž. Vzniknout by mohl jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě a zničilo by to životní prostředí,“ apelovala radní.