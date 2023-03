Zaměřit se chce více na české občany a Pražský hrad s lánským zámkem otevřít veřejnosti v nových prohlídkových okruzích.

Základní návštěvnický okruh, který zahrnuje Starý královský palác, baziliku svatého Jiří, Zlatou uličku a katedrálu svatého Víta, bude i nadále stát 250 korun. Sdruženy budou expozice Příběh Pražského hradu a Obrazárna Pražského hradu do nového návštěvnického okruhu, základní vstupné do něj bude 200 korun. Dosud lístek na každou z nich zvlášť stál 150 korun.

Hrad zavede například komentované prohlídky v doprovodu profesionálních průvodců a kurátorů. Pro tyto prohlídky bude nutná rezervace přes webové stránky Pražského hradu. Za komentované prohlídky s průvodci lidé zaplatí podle vybraného okruhu za dospělého od 200 do 600 korun, záleží i na výběru jazyka.

Lidé si tak budou moci v detailu prohlédnout třeba svatováclavskou kapli nebo královskou hrobku. Navštívit mohou i románské a gotické podlaží Starého královského paláce, jižní zahrady nebo třeba Dům sokolníka.

Do odvolání je pak prodloužen vstup zdarma na Pražský hrad pro návštěvníky nad 70 let. Vstup zdarma pro návštěvníky nad 70 let zahrnuje oba návštěvnické okruhy, tedy katedrálu, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, nově otevřenou Obrazárnu Pražského hradu i stálou expozici Příběh Pražského hradu.

Od 1. května Správa Hradu spustí věrnostní program Klub přátel Pražského hradu, který bude zaměřen zejména na domácí návštěvníky. Prodlouží se také otevírací doba hradních zahrad, ty jsou v březnu a dubnu otevřeny od 10 do 18 hodin.