V zajetých kolejích by vše zřejmě mělo fungovat ještě přinejmenším měsíc. Plyne to z Vondráškových slov, že se chystá nové posouzení rizik, z níž by zhruba za měsíc, na počátku dubna, mělo vzejít aktuální doporučení vedoucí k návrhu nového modelu ostrahy Pražského hradu s náležitými režimovými opatřeními.

Jaké závěry experti z analýzy vyvodí, je těžké odhadovat. Na rozdíl od bezpečnostních rozborů prováděných na podzim se změnila k lepšímu situace v souvislosti s pohybem nelegálních migrantů, takže bylo možno zmírnit i opatření na česko-slovenské hranici.

Na druhou stranu jestliže podzimní opatření počítala s ochranou v době přicházejících velkých křesťanských svátků (Vánoc), nyní se chystáme na Velikonoce. Stále také trvá válečný konflikt na Ukrajině. Roli by naopak neměl hrát fakt, že Pavel se svým týmem plánuje zprvu úřadovat v Hrzánském paláci, kde už působí nyní, i jako prezident. Březen by na Hradě měl být věnován bezpečnostním prohlídkám a hodnocení stavu prostor, které opustili předchůdci. Prozatím se nechystá ani stěhování prezidentské domácnosti.

Kontroly již od roku 2016

Na Hradě, který je nejen oficiálním sídlem prezidenta republiky, ale také tam stojí nejvýznamnější chrám v zemi, za který se všeobecně považuje katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, se policejní kontroly objevily již v létě roku 2016. Jejich zavedení bylo prezentováno jako opatření reagující na bezpečnostní situace v Evropě s nárůstem hrozby teroristického útoku.

V podhradí se však špitalo i téměř nahlas, že svou roli mohl sehrát dodnes známý počin skupiny Ztohoven z roku 2015, zacílený proti úřadujícímu prezidentovi Miloši Zemanovi: mediálně hodně propíraná krádež prezidentské standarty, místo níž zůstaly vyvěšeny obří červené trenýrky.

Zdroj: Ztohoven

Kritici opatření u vstupů na Hrad mimo jiné zdůrazňovali, že pro případného teroristu by nebylo nic snazšího než zaútočit na dlouhé fronty, které se před kontrolními místy tvořily.

Postupně se jejich podoba pozměňovala. Nejvýraznější zmírnění přišlo dočasně na jaře 2021, kdy se plošné kontroly v rámci rovzvolňování covidových opatření na čas změnily v namátkové; tato úprava však neměla dlouhého trvání. Opakovaně se také kontroly stávaly terčem kritiky z různých stran.

Ve prospěch změny se v minulosti vyjádřili třeba i nynější ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po svém nástupu do čela resortu nebo i budoucí hlava státu Pavel. Hlasů, že by lidé neměli být zbytečně omezováni, když na Hrad nemíří jen turisté, ale průchod je užitečný také pro místní obyvatele jako vítaná zkratka, zaznívá ale mnohem víc.