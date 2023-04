Do té doby nemá být z chystaných novinek prozrazeno vůbec nic. V tom je komunikační tým prezidenta republiky striktní: „Všechny dotazy související s bezpečnostními opatřeními na Pražském hradě budeme komentovat až v souvislosti s tiskovou konferencí.“ Zásadní změny se však dají očekávat už dopředu, jestliže před novináře mají předstoupit hned dva prezidenti (vedle Pavla také policejní prezident Martin Vondrášek) a ministr vlády; právě Rakušan. Vrcholná sestava dává tušit přelomové oznámení s ohlášením zásadní změny.

Zatím se vstupu do areálu Hradu musí příchozí podrobovat bezpečnostním prohlídkám podobným těm na letišti. Již od léta roku 2016 platí, že návštěvníci jsou povinni absolvovat kontrolu, zda do areálu Hradu nevnášejí zbraně, výbušniny a výbušné látky, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly být použity jako zbraň (což platí třeba i pro nůž). Kontrolní stanoviště navíc nejsou vybavena odkládacími schránkami, kde by nevyhovující předměty bylo možné uschovat.

Počátkem března, tedy ještě před Pavlovou inaugurací, však šéf policie Vondrášek potvrdil, že se pracuje na novém posouzení rizik, z jejichž analýz mohou k takzvaným režimovým opatřením v rámci ostrahy Pražského hradu vzejít nová doporučení. Taková hodnocení se připravují pravidelně.

Předtím na ně došlo naposledy loni na podzim, kdy vedla k závěru, že zatím není důvod nic měnit. V minulosti už však zmírnění přišlo: na jaře 2021 v rámci rozvolňování covidových opatření, kdy se plošné kontroly nakrátko změnily na namátkové. Tehdy se však policie a Hradní stráž, jejichž příslušníci kontroly zajišťují, brzy vrátily ke kontrolám všech příchozích.