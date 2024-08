Pro předplatitele

Anna Bušková dnes 15:00

Pod povrchem Pražského hradu se ukrývá pět nejdůležitějších archeologických areálů, do kterých se běžný smrtelník jen tak nedostane. To se ale změní s novou aplikací „Pražský hrad archeologický“, tu vyvinuli odborníci z Archeologického ústavu AV ČR ve spolupráci s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Lidé díky ní mohou poznat bohatou historii Pražského hradu. Jak aplikace funguje, kde jí najít a co nám všechno ukáže?