Správné třídění odpadu může být někdy zapeklité. Pražské služby proto spustily novou část kampaně nazvanou „Vytřiď to!“, ve které známý herec a moderátor Vašek Matějovský zábavně vysvětluje, jak na to.

Popelnice na tříděný odpad. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Třídění odpadu již řada z nás považuje za samozřejmost, stále jsou mezi námi ale tací, kteří v třídění občas něvědomky chybují. Pražské služby si proto připravily další edukativní kampaň, jejíž tváří se stal opět herec a moderátor Vašek Matějovský.

Ten ve dvou videoklipech vzdělává občany a zábavnou formou radí, kam správně vyhazovat vybrané specifické druhy odpadků.

Zdroj: Youtube

„Dlouhodobě se snažíme Pražany edukovat mimo jiných i na toto téma prostřednictvím sociálních sítí, informačních brožur, článků v médiích nebo právě pomocí zábavných videí. Jsme moc rádi, že do toho s námi Vašek Matějovský opět šel. Ohlasy na něj byly v minulosti pozitivní, věříme tedy, že stejné to bude i tentokrát,“ říká Alexandr Komarnický, mluvčí Pražských služeb.

Sušák na sběrák, kolo do re-use pointu

Letošní pokračování kampaně se zaměřilo na několik druhů odpadků, u kterých občas panují mýty a pochybnosti o tom, co s nimi.

„Často dostáváme dotazy od lidí, jestli musí před vyhozením do žluté popelnice vymývat plastový obal od pracího prášku, zda zvadlou pokojovou rostlinu smějí do bioodpadu hodit i s květináčem, a tak bychom mohli pokračovat dál. V nových videích jsme se proto zaměřili na nejčastější otázky a nejasnosti ohledně třídění. Skutečně je to parádní podívaná,“ říká Komarnický.

Odpad, na kterém si pochutná i ředitel. Zbytky jsou pro pekárnu surovinou

Diváci se po shlédnutí videí dozví nejen to, jestli patří kovový sušák na prádlo do šedého kontejneru, ale třeba i to, že funkční jízdní kolo může ještě dostat druhou šanci v některém z re-use pointů.

Vašek Matějovský v dámských šatech?

Vašek Matějovský se v rámci propagace kampaně zhostil ve videoklipech role moderátora i samotných soutěžících. „Při natáčení skutečně nikdy není nouze o vtipné momenty. Ačkoli je třídění důležité a týká se nás všech, musí člověk sem tam i o vážných věcech mluvit s nadhledem. Diváky ujišťuji, že se královsky pobaví. Navíc mají jedinečnou příležitost vidět mě v dámských šatech. Je to vlastně taková malá vědomostní show,“ popisuje Vašek Matějovský.

Zdroj: Youtube

Pražské služby považují edukaci veřejnosti jako jednu ze svých klíčových priorit. Kampaním s různými osobnostmi se věnují několik let. Před časem mohli lidé zaznamenat například tu s názvem „Šlápni na to!“, která apeluje na sešlapávání PET lahví nebo papírových krabic.

Velký ohlas zaznamenala i kampaň „Není to normální“ o odhazování odpadků ve veřejném prostoru nebo „Jde to i jinak“, která popularizovala používání udržitelných obalů místo těch jednorázových.

Přehled množství odpadu ve sběrných nádobách v Praze od občanů v letech 2017–2023, v tunách:

ROK PAPÍR PLAST SKLO TETRAPAK KOV BIOODPAD TŘÍDĚNÝ Σ SMĚSNÝ Σ 2017 22 488 13 897 16 617 981 144 n/a 54 127 250 198 2018 23 602 14 689 17 396 1 000 262 n/a 56 949 253 801 2019 24 703 15 677 18 429 1 081 421 n/a 60 311 255 514 2020 23 947 15 458 18 437 1 120 629 4 995 64 587 257 754 2021 24 729 16 039 19 048 1 116 757 6 435 68 124 260 547 2022 25 766 16 625 19 141 1 127 831 12 846 76 335 256 010 2023 26 817 17 141 19 336 947 831 15 265 80 431 253 806

Zdroj: Pražské služby