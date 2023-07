/VIDEO, FOTOGALERIE/ Prážská strojírna spustila provoz fotovoltaické elektrárny, kterou nechala umístit na střechy svých výrobních hal a skladů ve Vinoři. Díky ní bude strojírna schopna pokrýt svou celkovou roční spotřebu elektrické enerigie. Podle Pražské strojírny se jedná o největší střešní instalaci tohoto druhu v Praze.

Fotovoltaická elektrárna byla postavena ve spolupráci městských firem a vše proběhlo za podpory Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP), jehož je Pražská strojírna dceřinou firmou, a také hlavního města Prahy.

Výstavba elektrárny začala začátkem letošního roku a trvala pouhých pár měsíců. Bylo instalováno celkem 2200 kusů solárních panelů s výkonem 450Wp, které pokrývají plochu odpovídající výměře 23 tenisových kurtů.

Celkově má elektrárna výkon 996 kWp a je schopna vyrobit až 980 MWh elektřiny za rok. Množství takto vyrobené elektřiny odpovídá například roční spotřebě 300 běžných domácností.

„Zprovoznění této fotovoltaické elektrárny je mimořádně důležitým krokem nejen pro Pražskou strojírnu, ale i zbytek metropole. Jednak bude dodávat přebytek energie – odhadem zhruba třetinu – do distribuční sítě. Především ale zajistí této společnosti soběstačnost, které chceme dosáhnout i pro celé hlavní město. Je to součástí našeho programu v oblasti energetiky, podobně jako zajištění dostatku energií za dostupné ceny. Energetickou bezpečnost Prahy bereme mimořádně vážně,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Významný je i ekologický aspekt celého projektu, díky provozu elektrárny dojde úspoře emisí CO2 ve výši zhruba 500 t za rok. Návratnost celého projektu se předpokládá do šesti až osmi let.

„Podle plánu bychom měli pokrýt celkovou spotřebu výroby i administrativních budovách, což zahrnuje i 24hodinové provozy několika soustruhů, čističek vzduchu a dalších strojů a ještě 35 % prodat,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Hlavním předmětem činnosti Pražské strojírny je vývoj a výroba kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu. Kompletní servis výhybkových systémů je doplněn i o další komplementy, jako jsou tramvajové výměny, odvodnění výměn a další strojírenská výroba.Uvedené výrobky dodává pro potřeby své mateřské společnosti Dopravnímu podniku hl. města Prahy, která je jejím hlavním odběratelem, ale i do dalších dopravních podniků v ČR. Významný je ale i exportní trh, dodává do Německa, Bulharska, Austrálie, Itálie, Rakouska, Švédska, Slovenska, Maďarska, Estonska, Dánska a dalších zemí.



Pražská strojírna je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby již od počátku třicátých let 19. století. V roce 1994 bylo rozhodnuto o transformaci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. a byla založena akciová společnost pod obchodním názvem “Pražská strojírna a.s.”. V roce 2017 prošla Pražská strojírna restrukturalizací a tehdy pod novým vedením dosáhla hospodářského výsledku 10 mil. Kč. Díky masivním investicím do strojního vybavení se Pražské strojírně daří zvyšovat produktivitu práce a nadále dosahovat skvělých hospodářských výsledků.