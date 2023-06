Farmáři, producenti či prodejci, a to jak profesionálové, tak nadšenci, nabídnou i spoustu dalších laskomin. Nebudou chybět ani houby Shiitake – ty rostou na dubovém dřevě u Káraného a jejich příběh představí jedna z odpoledních přednášek – produkty vyrostlé v pěstebně výhonků i sezonní úroda z komunitní zahrady, olej s křupavými kousky chilli, zdravé mlsání z ovoce, oříšků a semínek, stejně jako originální limonády, víno nebo med. Dokonce se příchozí mohou těšit i na originální „česko-slovanské“ svíčky.

Jestliže má metropole spoustu rozmanitých přívlastků – zdaleka není jen stověžatá – tentokrát se představí jako „jedlé město“. „Užít si v rámci akce můžete i dobré jídlo a poslechnout hudbu u drinku,“ připomněla za organizátory Linda Antony z Výstaviště Praha.

S dodatkem, že k tématům budou patřit i stravování ve městech obecně, potravinová soběstačnost nebo plýtvání jídlem.

To potvrzuje programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský: „Pražskou produkci bereme trochu jako ‚průzkum bojem‘ na téma, do jaké míry může být Praha potravinově soběstačná.“

Konstatoval, že akce představí pěstitele, kteří hospodaří přímo na území Prahy – a současně možnosti, jak pěstovat plodiny bez zemědělské půdy: třeba v hydroponických a vertikálních farmách na střechách, v komunitních zahradách, ve vnitroblocích nebo na balkonech. „Hudební složka akce drží linii a představuje umělce, kteří žijí a tvoří v Praze,“ doplnil.

Farmářský prodej v Holešovické tržnici. Na snímku Hala 22.Zdroj: archiv Výstaviště Praha

V rámci přednášek se příchozí mohou těšit i na dopolední představení městského včelaření, o což se postará Anna Vodrážková (stejná Vodrážková, jež se literárně proslavila jako autorka 1000 věcí, co mě serou).

Odpoledne bude patřit pozvánkám k návštěvě ovocných sadů na různých místech Prahy – přičemž často jsou to místa, k nimž by cestu nedokázali ukázat ani mnozí z těch, kteří roky žijí v sousedství. Potrénovat už předem mohou zájemci nahlédnutím do mapy webu na-ovoce.cz.

Umění i historie

Venkovnímu programu Pražské produkce se vstupem zdarma patří v sobotu prakticky celý den: od deváté do šestnácté hodiny. Holešovická tržnice nabízí řadu programů navzdory tomu, že nyní je obtížnější se tam dostat. Kvůli totálně rozkopanému chodníku nelze přejít pěšky od stanice metra Vltavská a je třeba popojet jednu zastávku tramvají.

Burza v Holešovické tržnici získá svou původní podobu. 20 let po ničivé povodni

Aktuálně se zde až do neděle koná přehlídka scénografie a divadelního prostoru Pražské Quadriennale. Na středeční odpoledne (21. června od 17.30) zase chystá Kristian Mejstřík jednu z komentovaných procházek představujících minulost areálu někdejších jatek pocházejících z roku 1895.

Tipy z Haly 22, kde nakupují i šéfkuchaři



- Brambory, cibule a v létě někdy třeba i melouny od Jiřího Buchala



- Bylinkářka Ilona Riegelová



- BIO hovězí maso od Davida Morávka



- Uzeniny bez lepku Ivana Takácze



- Andělské koláčky, produkce pekárny Krkalovy DobroTy, mléčné výrobky z Farmy u sv. Anny



- Bohatší sobotní nabídka včetně veganského pečiva, BIO kuřat či vajec