Po pětileté pauze se vrací Pražská muzejní noc, tentokrát se organizace zhostilo Muzeum Prahy, které poprvé zpřístupní svou nově zrekonstruovanou hlavní budovu na Florenci. Dále mohou návštěvníci zavítat kupříkladu do Muzea Karla Zemana, Národního zemědělského muzea, galerie Kunsthalle Praha a mimo jiné galerie Rudolfinum, která se letos účastní prvně. Celkem se do 17. ročníku přihlásilo 31 muzeí a galerií.

Během nejúspěšnějších ročníků se noci účastnilo až 50 institucí, kterými za jeden večer prošlo přes 200 tisíc návštěvníků. Poslední ročník Pražské muzejní noci se konal v roce 2019, další ročníky byly kvůli pandemii Covidu-19 zrušeny.

Letos bude program probíhat v sobotu 15. června mezi 19 a 24 hodinou večerní.

„Mrzelo nás, že po pandemii se již tento festival v Praze neobjevil, ačkoliv se těšil obrovské oblibě široké veřejnosti. K organizaci akce takového formátu přistupujeme s velkým respektem, avšak hlavní motivací je pro nás enormní zájem lidí, kteří si o znovuzavedení této velmi úspěšné akce opakovaně žádali," uvedl ředitel Muzea Prahy Ivo Macek s tím, že definitivně se na uspořádání kulturní akce domluvili až v dubnu, takže na přípravu mají pouze přibližně dva měsíce. I proto se některé z dalších institucí už do akce nezapojily, protože jim nevyhovoval termín nebo pořádají vlastní obdobnou akci jindy.

Pro snadnou dopravu mezi zapojenými muzei a galeriemi je domluvena spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, který se stal hlavním přepravním partnerem. Pražský dopravní podnik vypraví zvláštní tramvajovou linku číslo 35, která povede z Malovanky přes Letnou a centrum.

Jízda na této lince bude zdarma, pojede každých 5 minut a po 23 hodině každých 7 až 8 minut. Přeprava bude také možná se společnostmi Rekola, Nextbike a Liftago, a to zdarma či s výraznou slevou.

Další novinkou je mobilní aplikace Pražská muzejní noc, ve které budou veškeré informace o zapojených institucích. „Najdete v ní aktuality, kompletní program, přehled zapojených objektů včetně interaktivní mapy - zkrátka vše, co vám pomůže užít si tuto epickou noc od otevření brán do zhasnutí posledních světel,“ upřesňují organizátoři.

Negativní součástí minulých ročníků muzejní noci jsou dlouhé fronty, které vznikají kvůli množství zájemců. Podle organizátorů se takovým frontám vyvarovat nedá a o rezervačním systému letos neuvažují.

„Budeme dávat aktuální informace na sociální sítě a do aplikace o tom, před jakou institucí je jak dlouho trvající fronta. Lidé si tak budou moci lépe naplánovat, kam se vydat,“ uvedl na dotaz Deníku Ivo Macek.

Podle něj lidem čekání zpříjemní i doprovodný program. Před některými institucemi budou stánky s jídlem nebo například i pivo z pražského Vinohradského pivovaru.

„Národní zemědělské muzeum přichystá na zahradu food truck a bude hrát muzika. Předpokládám, že vstup bude umožněn ze dvou míst, takže se snad významné fronty nebudou dělat,“ upřesnil ředitel muzea Josef Praks.

Většina institucí bude pro návštěvníky zdarma, ale některé zavádí letošní rok symbolické vstupné, které se bude pohybovat v řádu desítek i stovek korun, popřípadě bude vstupné dobrovolné.

Trasa linky tramvaje číslo 35

Trasa (polookružně):

Malovanka – Park Maxe van der Stoela – Vozovna Střešovice (26 Muzeum MHD) – Prašný most - Hradčanská – Sparta (20 Muzeum literatury) – Letenské náměstí (22 Národní zemědělské muzeum) – Kamenická – Strossmayerovo náměstí (23 Planetárium Praha) – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) (24 Trafo Gallery) – Štvanice – Těšnov (7 Muzeum družstevnictví, 9 Muzeum Prahy) – Bílá labuť – Masarykovo nádraží - Náměstí Republiky (10 Návštěvnické centrum ČNB Praha) – Dlouhá třída (3 Galerie Bulharského kulturního institutu, 11 Poštovní muzeum) – Čechův most – Malostranská (u metra) (5 Kunsthalle Praha, 6 Museum Montanelli - Dangerous Love) – Staroměstská (2 Dům U Kamenného zvonu, 4 Galerie Rudolfinum) – Karlovy lázně (1 Clam - Gallasův palác, 8 Muzeum Karla Zemana) – Národní divadlo (na nábřeží) - Jiráskovo náměstí (13 Zpěvácký spolek Hlahol v Praze) – Palackého náměstí (u metra) – Karlovo náměstí – Novoměstská radnice (14 Mázhaus Novoměstské radnice) – Národní třída – Národní divadlo (na Národní) – Karlovy lázně – Staroměstská – Malostranská (u metra) – Čechův most – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží - Bílá labuť – Těšnov – Štvanice - Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Kamenická – Letenské náměstí – Korunovační – SPARTA – Hradčanská – Prašný most - Vozovna Střešovice - Park Maxe van der Stoela - Malovanka