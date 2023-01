V pondělí 16. ledna přišla SPOLU s novou nabídkou pro Piráty a hnutí STAN, která pro ně znamená v budoucí radě většinu. Rozložení sil nabízí v poměru SPOLU pro Prahu – pět členů, včetně primátora. Piráti a STAN by dostali šest členů v poměru čtyři ku dvěma. Tím by tedy koalice SPOLU neměla v radě většinové zastoupení, ale zůstalo by jí křeslo primátora.