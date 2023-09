Slavnostní nástup k 30. výročí zahájení mírové mise UNPROFOR se uskutečnil v pátek 22. září u Národního památníku na Vítkově. Součástí ceremoniálu bylo i předání pamětních odznaků příslušníkům 2. praporu.

Slavnostní nástup k 30. výročí zahájení mírové mise UNPROFOR. | Video: Deník/Radek Cihla

Ceremoniálu k výročí mírové mise UNPROFOR se zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník Generálního štábu Karel Řehka.

Z důvodu nepřízně počasí byla zvolena tzv. mokrá varianta a slavnostní ceremoniál byl přeložen do prostor památníku na Vítkově.

Co byla mise UNPROFOR:





-United Nations Protection Force (UNPROFOR) byla mírová operace OSN. Schválena byla rezolucí rady bezpečnosti v listopadu v roce 1991 ve válce v Jugoslávii v letech 1992 až 1995



-Hlavním úkolem mírové mise bylo oddělení válčících stran a ochrana civilního obyvatelstva



-O účasti naší armády v mírových misích na území bývalé Jugoslávie rozhodla vláda tehdejší České a Slovenské Federativní republiky svým usnesením č. 27 ze dne 16. ledna 1992. Hned na to se ve Výcvikovém středisku mírových sil OSN v Českém Krumlově urychleně stavěl československý prapor v síle 500 osob začleněných do tří rot

