/VIDEO, FOTO/ Třináctý ročník tradičního duhového průvodu hrdosti vyrazí z dolní části Václavského náměstí na Letnou v půl jedné odpoledne. Účastníci se na místě začnou řadit ještě před polednem. Tradiční průvod zakončuje týdenní lidskoprávní festival o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), jehož letošním tématem byly tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem Tradičnější, než si myslíte.

Průvod Prague Pride 2023. | Video: Deník/Eliška Stodolová

Ještě před tím, než se průvod vydá na cestu, si můžou účastníci za doprovodu DJ Jana Witeka vyrobit transparent nebo se nechat nalíčit. U jednoho ze stánku bude k dispozici petice za manželství pro všechny.

Trasa třináctého ročníku průvodu

Účastníci se vydají z dolní části Václavského náměstí přibližně v půl jedné odpoledne. Trasa povede ulicí Na Příkopě a dále Celetnou na Staroměstské náměstí. Z něj bude pokračovat Pařížskou ulicí, následně přes Čechův most a po schodech vzhůru na Letnou, kde bude stát Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích, budou tam stánky mimo jiné s jídlem a pitím. Akce na Letné potrvá do 22:00.

V Praze začal festival Prague Pride. Tématem letošního ročníku jsou tradice

V rámci koncertů vystoupí americká zpěvačka LP, která v Praze natočí videoklip. LP se identifikuje jako genderově neutrální. Zpěvačka navštívila metropoli už v letošním květnu, kdy točila klip k písni One Like You.

Zdroj: Youtube

Ticíse účastníků přišly podpořit komunitu

"My jsme sem přišli náhodou, nejsme z Prahy a chtěli jsme se jen mrknout na Václavák. Víme ale, proč tu pochod je. Přímo názor nemáme, ať si každý žije po svém, jak potřebuje," říkají Miloš s partnerkou, kteří se u akce nachomítli náhodou a sledují ji se zájmem.

"Jsem tu prvně, přišla jsem, abych podpořila LGBT komunitu. Je tady na mě teda hodně lidí, to jsem nečekala," říká pražačka Mimi.

Na akci dohlíží policie, záchranka i vrtulník. Panuje přátelská atmosféra.

Omezení v dopravě

Z důvodu konání pochodu dojde podle Dopravního podniku k několika opatřením.

Linka autobusu 194 bude v provozu pouze v polookružní trase vedoucí přes zastávky Nemocnice pod Petřínem – Staroměstská – Nemocnice pod Petřínem.

Podívejte se: Na Střeleckém ostrově pokračuje festival Prague Pride

Po dobu trvání akce se ruší jsou zrušené zastávky Florenc, Bílá labuť, Petrské náměstí, Truhlářská, Hradební, Haštalské náměstí, U Staré školy, Masná, Pařížská, Staroměstské náměstí, Mariánské náměstí. Na zastávce „Staroměstská“ autobus obslouží pouze zastávkový sloupek ve směru Nemocnice pod Petřínem.

Nepojedou spoje v následujících úsecích:



Florenc – Staroměstská: z Florence ve 13:45, 14:15, 14:45 a 15:15

Staroměstská – Florenc: ze Staroměstské ve 13:57, 14:27, 14:57 a 15:27

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byl festival obscénní a nevkusně vnucoval ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly.