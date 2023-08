/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na pomoc požáry zasaženému Řecku vyráží v úterý 22. srpna i pražští hasiči a členové záchranné služby. Pozemní i letecký odřad čítá 79 členů a 33 kusů zásahové a další techniky včetně vrtulníku Black Hawk. Do Řecka by měli dorazit ve středu večer. S požáry se Řecko vypořádává celé léto, nový požár se v noci z neděle na pondělí rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén. Řekové požádali v pondělí odpoledne o pomoc.

Hromadný odjezd hasičů a záchranářů do Řecka z D1. | Video: Deník/Radek Cihla

Modul pozemního hašení je podle mluvčí v pohotovosti od druhé poloviny července, kdy situace s požáry v Řecku eskalovala poprvé. Odřad je složen z hasičů, záchranářů a členů podpůrného týmu servisních pracovníků výrobců zásahových vozidel. "Připraveny jsou tři hasební segmenty, v každém jsou tři cisternové automobilové stříkačky, čtyřkolka s výbavou na hašení lesních požárů, dopravní automobily a vše doplňují další vozidla logistiky," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Řecko požádalo o pomoc v pondělí v odpoledních hodinách. „V 15 hodin řecká strana požádala o pomoc, naše nabídka byla odeslána Národním operačním a informačním střediskem generálního ředitelství HZS ČR po 18h," uvedli hasiči na svém profilu sociální sítě X (dříve Twitter).

Pražští hasiči pomáhají v Turecku. Český USAR tým dorazil na místo jako první

Pražští hasiči vyrazili v úterý v půl deváté ráno ze strašnické stanice a před devátou hodinou se sešli na čerpací stanici před Průhonicemi se Zdravotnickou záchrannou službou. „Následovat bude přesun na seřadiště v Podivíně," doplnil mluvčí pražských hasičů Daniel Fík.

První společná mise hasičů a záchranářů po 35 letech

Součástí týmu jsou i členové pražské záchranné služby, která o pomoci také informovala na sociálních sítích. Vyslání týmu záchranářů schválil Magistrát hl. m. Prahy na základě generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. „Pomůžeme! Můžeme potvrdit, že během zítřejšího dne vyrazí naši záchranáři a řidiči společně se speciálem Fenix jako součást hasičského odřadu na pomoc do Řecka. Nyní vše připravujeme a o detailech vás budeme informovat,".

„Řecko stále bojuje s rozsáhlými požáry v destinacích, které ročně navštíví desetitisíce Čechů. A já jsem hrdá na to, že se do mezinárodní pomoci kromě českých hasičů zapojili i naši pražští záchranáři. Jsem přesvědčena, že speciál Fénix podpoří díky svým mimořádným vlastnostem i zkušenostem posádky na místě zasahující záchranáře a zvýší jejich kapacity, zejména v možnostech evakuace, ale poslouží i jako zázemí pro načerpání nových sil. Pevně věřím, že díky této společné pomoci se již brzy podaří dostat požáry pod kontrolu a zraněné do nemocnic,“ říká náměstkyně primátora pro zdravotnictví a sociální péči Alexandra Udženija.

Tým Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy tvoří sedm členů. Skupina je složena ze čtyř zdravotnických záchranářů, dvou řidičů speciálního modulu a krizového manažera. Všichni byli již dříve speciálně proškoleni pro podobné typy zásahů v místě přírodních katastrof.

Součástí vybavení týmu bude vedle speciálního vozidla Fénix také terénní čtyřkolka Polaris se dvěma podpůrnými vozidly. Cestu dlouhou přibližně 1 600 kilometrů absolvují vozy hasičů i záchranářů společně po vlastní ose.

„Spolupráce záchranné služby s Hasičským záchranným sborem je na velmi vysoké úrovni. Týká se to více jak 2 000 zásahů, které se každoročně odehrají na území metropole, tak i mimořádných událostí, jako byl například v loňském roce požár v Hřensku. Jsme připraveni poskytnout našim kolegům stoprocentní zdravotnickou podporu a zázemí i v Řecku. Děkuji všem našim pracovníkům, kteří se na účast v této misi dobrovolně přihlásili,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Cílovou destinací českého týmu bude oblast Alexandroupolis-Feres nedaleko řecko-turecké hranice, kde je nyní situace nejvážnější.

Se svolením ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) vyletí vrtulník Black Hawk.

Tým vyráží z Podivína v Jihomoravském kraji, kam bude technika najíždět mezi 12 a 13 hodinou. "Bude následovat nástup odřadů, čtení rozkazu a společný odjezd kontingentu," sdělila mluvčí. Posádka s vrtulníkem odletí po zajištění nezbytných administrativních úkonů posléze, dodala. Odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk zahrnuje kromě šestičlenné letecké posádky devět hasičů.

Řecko se potýká s rozsáhlými požáry od poloviny července, kdy zasáhly střední a jižní část ostrova Rhodos. Hořelo například i u severovýchodního řeckého přístavního města Alexandrupoli, kde se ale oheň podařilo dostat z velké části pod kontrolu. Nyní se šíří mimo jiné v oblasti Bojótie západně od Atén nebo v národním parku Dadia poblíž hranic s Tureckem. Nejkritičtější je situace v přístavu Alexandrupoli, kde se kvůli blížícím se plamenům muselo v noci na dnešek evakuovat přes 200 pacientů z tamní nemocnice. Podle deníku To Vima oheň bezprostředně ohrožuje i další části města a blízké obce, které se snaží ochránit stovky hasičů.

Extrémní vedra budou častěji. V budoucnu vyženou lidstvo žít pod zem

Řecké úřady uvedly, že 90 pacientů včetně těch z jednotek intenzivní péče se přesunulo na trajekt v tamním přístavu, který bude dočasně sloužit jako plovoucí nemocnice, další nemocní zamířili do jiných nemocnic nebo do domácí péče. Město podle médií zahalil hustý kouř a radnice pro tisíce evakuovaných otevřela nouzové ubytovny v tělocvičnách, městském divadle i v kostelích.