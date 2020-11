Chrám svatého archanděla Michaela zasáhl požár v plném rozsahu na státní svátek 28. října odpoledne. Dřevěnou stavbu, které se říká někdy také karpatský kostelík a do Prahy byla převezena v roce 1929, se hasičům přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Vyšetřovatelé vyloučili, že by příčinou požáru byla technická závada. Policie stále pracuje i s možností úmyslného založení. Škoda se podle odhadů pohybuje v řádu několika milionů korun. Podle mnohých je však ztráta z historického hlediska nevyčíslitelná…

Zdroj: Youtube

Pražští politici ihned na nešťastnou událost zareagovali. Radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) iniciovala sbírku na obnovu vyhořelého kostela, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že pošle symobilckých 1929 korun. Ministerstvo vnitra vznik sbírky schválilo a peníze se budou shromažďovat na transparentním bankovním účtu s číslem 500089822/0800 celý rok – tedy až do 4. listopadu 2021.

Na jednání městské rady minulý týden však prostřednictvím Hany Kordové Marvanové (Spojené síly pro Prahu/STAN) předložil koaliční zastupitel a předseda kulturního výboru Wolf návrh, aby Praha na začátku vložila na konto milion korun. Podle Wolfa přítomní radní Spojených sil hlasovali pro a návrh „zablokovali“ zástupci Piráti a Prahy sobě.

Lidovec Wolf: Hlavně že pláčou nad vyhořením

„Hlavně že pláčou nad vyhořením. Tak tady je výsledek,“ napsal na svůj facebookový profil Wolf. A rozpoutal diskuzi, do níž se posléze zapojili členové magistrátní koalice i opoziční ODS. Předkladatelka návrhu Kordová Marvanová upřesnila, že zvedla ruku jen ona a Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) a ostatní se zdrželi hlasování. Na webu magistrátu se však tvrzení ověřit nedá, protože jsou zveřejněna jen schválená usnesení pražských radních.

Podle Kordové Marvanové by pomohlo, kdyby byly veřejně dostupné záznamy z jednání a jmenovité hlasování politiků. Návrh na změnu jednacího řádu už prý poslala primátoru Hřibovi. „Transparentnost je nejlepším lékem,“ dodala ve facebookové diskuzi.

Vyjádřila se rovněž radní Třeštíková: „Jednak kostel je majetek města, tedy město ponese náklady v desítkách milionů korun, jednak budeme jednat o navýšení toho, co se ve veřejné sbírce vybralo (takže by mohlo jít i o víc než milion) a jednak jsem vyzvala radní i všechny předsedy, aby do veřejné sbírky přispěli soukromě.“

Lídr hnutí Praha sobě: Lepší je přispět, až opadne zájem dárců

Podle Čižinského by navíc vysoký stav transparentního účtu odradil ostatní drobné dárce, kteří by chtěli na obnovu kostela přispět. Praha sobě podle jejího lídra chce památkově chráněnou stavbu co nejrychleji opravit. „Lepší postup je zřídit sbírku a větší finanční prostředky na ni poslat až poté, co opadne zájem dárců,“ napsal starosta Prahy 7 v jednom z komentářů s tím, že na obnově vyhořelého kostela panuje v koalici shoda.

Kritici Prahy sobě argumentují tím, že by příspěvek od vedení metropole mohl naopak působit symbolicky a motivačně. „Příspěvek císaře Franze Josefa také neodradil Čechy, Moravany a Slezany, aby přispěli na opravu Národního divadla,“ připomněl historickou událost Jan Vobořil, jenž upozornil i na fakt, že kostel využívala pravoslavná církev a že věřící se teď nemají kde scházet. Proto je rychlost odpovědných úřadů důležitá.

Části veřejnosti také vadí, že se vypisuje veřejná sbírka na městskou nemovitost a že by tak lidé nemuseli platit „nekřesťanské“ daně. Avšak podobné případy z Moravskoslezského kraje (kostel v Třinci-Gutech nebo Ostravě-Hrabové) ukazují, že společnost není lhostejná a ráda přispěje.

„Těmto útokům nerozumím. Je to jak z Cimrmana, kritizuje se, že jsme zřídili sbírku a chtěli vybrat peníze a zbytek doplatit. Sbírku jsme prosadili přeci právě proto, abychom kostel opravili. Snad to ale alespoň prospěje propagaci sbírky,“ napsal později Čižinský na twitterovém účtu.

Historie chráněné památky

Kostel sv. Michala byl celodřevěný pravoslavný chrám z druhé poloviny 17. století, přenesený v roce 1929 z Podkarpatské Rusi do pražské zahrady Kinských pod Petřínem. Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka ve vsi Velké Loučky u Mukačeva. V roce 1793 byl prodán a přemístěn do Medvedovců. Po vzniku Československa jej Rusíni darovali svému tehdejšímu hlavnímu městu.

Podle středeční tiskové zprávy magistrátu nabídlo pomoc ihned Národní muzeum, Národní památkový ústav i ministerstvo kultury.

„Dobrou zprávou je, že Národní muzeum má mnohem více informací o stavbě kostela, než jsme čekali. Při obnově velmi pomůže fotodokumentace, dokumentace rozebírání kostela a jeho opětovného sestavování i částečná dokumentace interiéru,“ dodala radní Třeštíková.

Podle radního Chabra, do jehož gesce patří správa majetku, je nyní úkolem magistrátu také zabezpečit torzo kostela před vnějšími vlivy, jako je déšť a mráz, aby nedošlo k dalším nevratným poškozením.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že hlavní město bude škodu uplatňovat jako pojistnou událost: „Movité věci jako vybavení kostela jsou v majetku pravoslavné církve, která by na ně měla mít vlastní pojištění.“