Kvůli nevyzpytatelnému počasí a zvýšenému přítoku vody do Vltavské kaskády se v Praze očekává překročení prvního povodňového stupně. Povodňový orgán hlavního města proto přijal preventivní opatření, včetně uzavření protipovodňových vrat na Čertovce a části náplavek. Obyvatelé a návštěvníci Prahy by měli sledovat aktuální situaci a dodržovat pokyny kompetentních orgánů.

Kvůli vývoji počasí se v pondělí ráno sešel Povodňový orgán hlavního města Prahy. Do Vltavské kaskády, zejména Orlíka, přitéká velké množství vody, což vyžaduje preventivní zvýšení odtoku z přehrad. Tento krok způsobí zvýšení hladiny Vltavy v Praze, která překročí první stupeň povodňové aktivity.

Na limnigrafu v Chuchli se očekává průtok přesahující 450 m³/s, což znamená dosažení prvního stupně povodňové aktivity.

Povodí Vltavy proto preventivně uzavírá protipovodňová vrata na Čertovce a také část náplavek mezi Palackého a Jiráskovým mostem a jižní část Rašínova nábřeží.

Uzavřena bude také cyklostezka mezi mostem Závodu míru na Zbraslavi a Vraným nad Vltavou, a přerušen bude i provoz přívozů v Praze.

„Vedení Prahy pečlivě monitoruje vývoj povodňové situace v hlavním městě. Nemůžeme nic podcenit a jsme připraveni Pražany chránit. Zároveň také prosím o důsledné dodržování pokynů kompetentních orgánů,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Hlavní město doporučuje lidem obezřetnost a sledovat situaci i hladinu Vltavy. Upozorňuje také na to, aby lidé neparkovali vozidla na náplavkách, neboť by při zhoršení situace musela být tato auta urychleně vyparkována, protože by mohla bránit rychlému přijímání dalších opatření.

Všechna přijatá opatření jsou preventivní kvůli včasné ochraně obyvatel a turistů v metropoli. Hlavní město bude vývoj počasí i hladiny řek nadále sledovat a v případě potřeby přijme další opatření.