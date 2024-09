V hlavním městě naštěstí situace spojená s počasím není tak dramatická. Hladiny potoků a řek v metropoli a v okolí Prahy momentálně pomalu klesají. Potok Botič v předchozích dnech dosáhl dokonce třetího stuplně povodňové aktivity, již v sobotu ale začal klesat. V pondělí 16. září kolem sedmé hodiny ráno dosahoval Botič v Jesenicích prvního stupně povodňové aktivity a v Petrovicích druhého stupně a pomalu ale hladina klesá.

Vltavy ve stanici Praha - Mladá Chuchle dosahovala stále prvního stupně povodňové aktivity. Kolem půlnoci zde Povodí Vltavy naměřilo hodnotu přesahující 890 kubíků, kolem sedmé hodiny ráno pak 739 kubíků. Dobrou zprávou tedy je, že i zde hladina pomalu klesá.

Hlavní město důrazně varuje obyvatele, aby se nepřibližovali k vodním tokům, jelikož terén v okolí Vltavy a menších toků je momentálně podmáčený a může hrozit nebezpečí.

„První stupeň povodňové aktivity bude v Praze panovat ještě minimálně týden. V tuto chvíli jsme na hranici tzv. jednoleté vody. Stále je zakázána plavba lodí na Vltavě a žádáme obyvatele, aby se nepřibližovali nejen k Vltavě, ale i dalším vodním tokům a rybníkům po Praze, kde může hrozit nebezpečí úrazu. Vše bude nyní záležet na vývoji počasí, budeme veřejnost dále informovat,“ sdělila náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Veškeré záchranné jednotky a další organizace zůstávají i nadále v pohotovosti a budou operativně reagovat v případě, že by se zvýšil průtok Vltavy.

Situace a počasí v Praze v neděli 15. září. | Video: Deník/Radek Cihla

Momentálně není plánována další stavba protipovodňových zábran, v případě změny situace bude ale město ihned postupovat podle povodňového plánu.

Povodňová komise hlavního města Praha by opět mělo zasednout nejpozději v pondělí od 10:30 hodin.

Hazardéři ve vlnách Vltavy

Policie ale intenzivně řeší případy rizikového chování. V sobotu kolem sedmé hodiny ráno zaměstnal policisty a strážníky muž, který si šel zaplavat do Vltavy. Do řeky skočil na Smíchově a proud ho odnesl dva kilometry daleko ke Karlovu mostu, kde se mu podařilo zachytit se rákosí a následně byl z vody vytažen a předán do péče záchranářů.

Nebyl ale jediný, kdo vlezl do Vltavy vlezl. Již v pátek 15. září si jeden muž u železničního mostu u Štvanice na vlnách rozvodněné Vltavy zasurfoval na prkně. Jeho čin byl natočen a video se objevilo na sociální síti TikTok na profilu Forresta Krále. O této události informoval dříve také Pražský deník, na jehož facebookovém profilu se strhla smršť komentářů. Některé surfaře sice obdivují, většina z nich ale považují surfařovo chování za zcela nezodpovědné.

Surfař na Vltavě | Video: TikTok/forrestkral

Ve středu má podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) nastat zásadní zlom v počasí. Po mimořádně deštivých dnech se má začít vyjasňovat a přeháňky se objeví pouze ojediněle. Odpolední teploty se mají v Praze vyšplhat až k 23 stupňům Celsia. Takové počasí by mělo vydržet až do konce týdne, víkend by měl být slunečný a bez srážek.