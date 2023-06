/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přesně před deseti lety zasáhly Prahu ničivé povodně. Vydatné a dlouho trvající deště rozvodnily nejen Vltavu, ale i menší pražské toky jako Botič, který zaplavil Hostivař a Záběhlice nebo Rokytku či Šárecký potok. Připomeňte si s námi den po dni tuto neštastnou událost.

Povodně v Praze v pondělí 3. června. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Hladina Vltavy dosáhla prvního stupně povodňové aktivity v pátek 31. května. Kvůli stoupající vodě se uzavřela protipovodňová vrata na Čertovce, byla přerušena lodní doprava a vyklizeny náplavky.

MUSÍ PRYČ. V pátek dosáhla Vltava v metropoli prvního povodňového stupně a to znamená prázdné náplavky.Zdroj: DENÍK/Martin Divíšek

Hladiny řek se prudce zvedly po vytrvalém dešti v noci ze sobory 1. na neděli 2. června. V dopoledních hodinách vystoupal první stupeň povodňové aktivity na nejvyšší třetí stupeň, a to během hodiny a čtvrt.

V neděli 2. června vyhlásila vláda kvůli záplavám nouzový stav a rozhodla o nasazení 300 vojáků a dvou tisíc příslušníků armády na odstraňování povodňových škod.

Dopravní podnik přerušil provoz několika tramvajových linek a uzavřel osm stanic metra, vlaky jimi pouze projížděly.

Zdroj: Youtube

Hasiči přestali čerpat vodu a soustředili se na záchranu lidí z oblastí ohrožených záplavami.

V Praze 4 zachránili 25 lidí a z azylového domu v Záběhlicích vysvobodili šest vozíčkářů.

Prahu ohrožují záplavy. Byl již vyhlášen stav nebezpečí.Zdroj: DENÍK/Martin Divíšek

Pražská zoologická zahrada se kvůli povodňovému nebezpečí uzavřela pro veřejnost a musela evakuovat většinu zvířat z dolní části zoo. Gorily byly umístěny do povodňové věže.

„Nalákali jsme všechny gorily do povodňové věže. To nám hodně uvolnilo ruce v případě, že by bylo nutné evakuovat i pavilon goril," řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

V průběhu týdne byla část evakuovaných zvířat převezena do různých zoologických zahrad, které nabídly svou pomoc, byly mezi nimi zoologické zahrady v Brně, Olomouci, Dvoře Kralové nebo v Ústí nad Labem.

V pondělí 3. června se část metropole nechráněná protipovodňovými opatřeními ocitla částečně pod vodou.

Své domovy muselo opustit 250 lidí z Modřan, Zbraslavi i Velké Chuchle.

Zcela pod vodou se ocitl Střelecký ostrov a ostrov Císařská louka. Provoz metra se v centru ten den zastavil již úplně.

V noci z pondělí 3. na úterý 4. června Vltava kulminovala a členové jednotek pražských záchranných sborů zažívali jedny z nejkrušnějších povodňových situací.

„Nebylo v našich silách zajistit ponton ve Žlutých lázních, aniž bychom ohrozili životy zasahujících hasičů," uvedla tisková mluvčí pražských záchranářů Pavlína Adamcová.

Rozvodněný potok Botič způsobil velké škody v parku Folimanka, propadla se zde půda. Parky musely být kvůli podmáčené půdě uzavřeny a vstup do nich byl přísně zakázán, pod pokutou až 50 tisíc korun.

Zdroj: Youtube

„Apeluji na všechny občany, aby tyto zákazy respektovali, protože hrozba smrtelného úrazu je opravdu vysoká," uvedl zastupující primátor Tomáš Hudeček (TOP 09).

8. června, čili týden po začátku povodní začal průtok Vltavy klesat a začalo pozvolné rozvolňování. Dopravní podnik plně obnovil provoz metra, ale kolem vestibulů nadále zůstaly protipovodňové zábrany.

Červnová povodeň napáchala v Praze škody přes čtyři miliardy korun

10. června byl po osmi dnech odvolán stav ohrožení. S pomalým opadáním vody začaly ve městě velké úklidové práce. Mezi Pražany se v tu chvíli projevila velká vlna solidarity. K pomoci lidem zasaženým záplavami se hlásily stovky dobrovolníků.

Jen v Praze podle odhadů povodně napáchaly škody za 4,2 miliardy korun. Mezi nejvíce postižené lokality patřily bezesporu Lahovice, které leží v povodňové oblasti a nejsou chráněny žádnými bariérami, dále pak Radotín, Zbraslav, Modřany, Sedlec a část Troje. Pod vodou bylo více než šest desítek komunikací.

Zdroj: Youtube

O dva měsíce déle ničivé povodně v Praze připomněla charitativní výstava na Kampě. Tu pořádala Praha spolu s nadací Člověk v tísni. Peníze z výstavy putovaly na sbírku pro postižené záplavami.