Video se objevilo na sociální síti TikTok na profilu Forresta Krále. Surfař si sobotní jízdu na divoké vodě vidítelně užíval. Jeho jízda se zřejmě obešla bez zásahu záchranářů či policistů.

Surfař na Vltavě | Video: TikTok/forrestkral

Na profilu tvůrci videa deklarují, že na prkně stojí profesionál a varují před opakováním takových kousků amatéry. Podle záběrů si surfař zajezdil u Štvanice u železničního mostu. V těsné blízkosti je kanál Štvanice, kde trénují milovnící extremního sjíždění řek a závodníci ve vodním slalomu.

Veřejnost se okamžitě rozdělila na dvě skupiny, zatímco jedna pokusu tleská a žádá si pokračování, druhá považuje jednání sportovce za zbytečný risk a nezodpovědnost.

"Za tohle jsou pokuty až 100 tisíc a ještě si to dal sem. Tak to až někdo uvidí, tak se nedoplatí, protože ohrožuje ostatní lidi," napsala třeba uživatelka Sofi. "Klackem do hlavy mu dát, aby si pořádně zaplaval pod vodou," rozzlobila se na facebooku Pražského deníku Lucie Ondová

"Jako umí to dobře, ale je to blázen," komentoval výkon Lukin Kretschmer. "Prosím pokračování," přál si další z uživatelů sítě TikTok.

V neděli kolem sedmé hodiny ráno zaměstnal muž, který si šel zaplavat do Vltavy, hned několik desítek policistů a strážníků městské policie.

„Do řeky skočil na Smíchově a proud ho odnesl asi dva kilometry až ke Karlovu mostu, kde se zachytil rákosí," uvedli policisté. Muž byl následně z vody vytažen a předán záchranářům.