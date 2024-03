V rámci představení aktuálního čtvrtého ročníku soutěže udržitelných projektů SME EnterPRIZE na to upozornili porotce Martin Flajšar, který je ředitelem produktového managementu podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně, a předsedkyně poroty Helena Továrková z Nadace Veronica.

Soutěž, jejímž cílem je ocenit úspěšné podnikání založené na principech udržitelnosti – a současně na ně upozornit jako inspiraci pro další – je určena takzvaným SME. Tedy malým a středním firmám (jako maximum se uplatňuje hranice 250 zaměstnanců), a start-upům.

Zpracování už použitých surovin

Loni získala druhé místo Biopekárna Zemanka, která působí v osadě Oříkov u Sedlčan. Jednatel Jan Zeman firmu zakládal v roce 2006 společně s maminkou, cukrářkou, jejímž přáním bylo péct sušenky a krekry podle vlastních představ tak, aby byly nejlepší.

Produkcí bez barviv, dodávaných příchutí či umělých konzervantů (stejně jako bez bílého cukru či palmového oleje) je dnes společnost známá po celé republice; i díky dodávkám do obchodních řetězců. Výrobky, z nichž některé se cíleně zaměřují i na děti, alergiky nebo vegany, jsou k dostání také v zahraničí.

Současně Zeman připomíná, že už na počátku byla snaha o odporu ekologického zemědělství a udržitelného přístupu ve spojení s ohleduplností k životnímu prostředí.

Obnáší to nejen spolupráci s lokálními dodavateli včetně ekofarmářů z okolí, odebírání energie z obnovitelných zdrojů, využívání sdílené dopravy či uplatňování snadno recyklovatelných obalů i dodávky do bezobalových prodejen, ale ještě něco navíc. „Využíváme principy cirkulární ekonomiky, která zpracovává už jednou použité suroviny,“ připomíná Zeman.

Využití najdou i pytle od mouky

Efektivní využití zdrojů oceňuje v roli porotce ředitel Flajšar, jenž na e-shopu Zemanky upozornil Deník na položku Cirkulární. A pochválil produkty, které má vyzkoušené a chutnají mu. Třeba slané krekry s mlátem z Plzeňského Prazdroje, obsahující „zbytky“ po vařené piva, k mání jsou ale i krekry či sušenky obsahující dužinu z jablek, mrkve nebo červené řepy.

V tomto případě se zase jedná o využití toho, co zbylo po lisování čerstvých UGO šťáv. Hned vedle pak lze najít nabídku papírových tašek, pytlů pro uložení dětských hraček či obálek. Nejde o omyl: také patří k nabídce cirkulárních produktů. Díky ručnímu zpracování, takže každý kus je originál, nacházejí nové využití pytle od mouky.

„Ocenili jsme jejich projekt v oblasti cirkulárního potravinářství, protože je to nejen firma, která už je zavedená v oblasti výroby biopotravin, ale pustila se do úplně nové oblasti, a to zpracování výstupních surovin od velkých potravinářských podniků – tady vlastně ‚gastroodpadu‘ – na nové produkty,“ řekla Deníku Továrková.

Připomněla, že originalita vedla k tomu, že Skupina Generali vybrala právě tento nápad i do celoevropského finále SME EnterPRIZE v Bruselu. Flajšar pak vedle cirkulárních aktivit Zemanky upozorňuje také na její bezobalový program: „Hledají, jak k nám doručit své výrobky, aniž by musely mít obal a mohli jsme si je odnést domů i v jiných formách.“

Palety, které si ohlídají řidiče

Soutěž SME EnterPRIZE je zaměřena na přínos pro životní prostředí, a to bez dalších omezení. Vedle šíření principů cirkulární ekonomiky tak může jít třeba o ekologicky šetrné výrobní nebo obalové postupy, inovace a uplatnění chytrých technologií, využívání obnovitelných zdrojů, snižování spotřeby energie a vody. Účast je možná napříč obory. Malé a střední firmy i start-upy se mohou hlásit na webu sme-enterprize.cz do 5. dubna. Společnosti oceněné jako nejvýraznější inspirace pro ostatní získají finanční prémie.

Jak rozmanité mou být zapojené projekty, ukazuje třeba úspěch pražské společnosti Stabilplastik mající výrobnu kousek od hlavního města v Měšicích, která získala druhé místo roce 2021. Jejím hlavním produktem jsou přepravní palety vyráběné ze zbytkových platových odpadů. Z takzvaného plastového výmětu, který zbývá po vytřídění odpadních plastů žádaných ke zpracování: především PET láhví či tvrdých plastů HDPE.

Palety jsou tedy vyrobeny z toho, co zbude: z jinak obtížně využitelného recyklátu – a navíc vydrží déle než dřevěné. Mimo to je do nich možné instalovat trackery neboli sledovací čipy, které umožní mít kontrolu nad pohybem zásilek a logistiku lépe plánovat.

I to, jak připomněla Továrková, může být prospěšné životnímu prostředí. Podařilo se takto odhalit kamioňáky, kteří si o své vůli prodlužovali cestu. Rádi totiž zajížděli k podniku proslavenému výbornými řízky. Chytré palety to prozradily – a pak už řidiči dostali na srozuměnou, že se musí držet určené trasy.

Výroba, pěstování i kulturní akce

Rozmanité oceněné projekty zaujaly například šetrným vodním hospodářstvím, čištěním odpadních vod s jejich opětovným zapojením do výroby, udržitelnou produkcí potravin, využitím šetrných technologií nebo vývojem ekologických postupů, omezováním produkce odpadu či jeho dalším využíváním.

Příležitosti uspět jsou ale mnohem rozsáhlejší. Může jít třeba i o hudební festival nebo podobnou akci, kdy se pořadatelé nejen rozloučili s plastovým nádobím a zavedli zálohované kelímky, ale přinášejí ještě něco navíc: snaží se o úspory energie, kompostování odpadu, chytrou dopravu, propagaci bez papíru.