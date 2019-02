Zástupci developerů se na prvním setkání s vedením pražské radnice shodli na klíčovém problému bytové výstavby a dalších stavebních projektů v metropoli. Zřízení centrálního stavebního úřadu by mělo přinést zrychlení stavebních povolení a snížení celkové byrokracie kolem nových projektů v Praze.

"Hledáme v tuto chvíli koaliční shodu, jak centrální stavební úřad v Praze uchopit. Jde o poměrně zásadní zásah do samosprávy, není to úplně jednoduché, ale s paní doktorkou Marvanovou na tom pracujeme,“ ubezpečil zástupce investorů a developerů náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Dlouhé povolovací řízení podle zástupců investorů a developerů ovšem nepřímo způsobuje i pražský magistrát jako odvolací orgán v řízení pro stavební úřady na městských částech. Rozhodování úředníků ve sporných případech je podle firem často nekompetentní a alibistické.

„V rámci kompetencí rady města budeme trvat na dodržování správních lhůt. Dlouhodobě to však musí řešit nové stavební předpisy, což je úkolem vlády a Parlamentu,“ doplnila radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová.

Spolupráce musí být oboustranná

Určité opatření, které může firmám v konkrétních projektech pomoci, okamžitě přislíbil náměstek primátora pro správu majetku Jan Chabr. „Pokusím se urychlit jednání magistrátu v těch případech, kdy projekt vázne na tom, že část území je v majetku v města. Dovedu si představit intenzivnější spolupráci samosprávy se soukromým podnikatelem v této oblasti a pracuji na ní,“ řekl Jan Chabr.

„Společně připravujeme evidenční systém, který by umožňoval sledovat průběh stavebních a územních řízení. Taková evidence zatím neexistuje a pomůže všem stranám vysledovat, kde nastává problém, a zároveň bude nástrojem, jak sledovat dodržování správních lhůt,“ uvedl poslanec Jakub Michálek, který na setkání zastupoval pražského primátora a Piráty.

Náměstek primátora pro územní rozvoj, ale také připomněl, že spolupráce města, developerů a investorů musí být oboustranná. „Zaznívá, co všechno máme dělat my. Nikdo ale neříká, co uděláte vy pro město,“ prohlásil na setkání náměstek Hlaváček.

Vedení Prahy chce pracovní schůzky se zástupci developerů a investorů opakovat v pravidelných intervalech a dohodli se též na setkávání nad konkrétními tématy v menších pracovních skupinách.