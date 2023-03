Deník to viděl v pražském Obchodním centru Nový Smíchov, kam přímo do zázemí prodejny Tesco přijela nakládat darované potraviny Hedvika Klímová. Přičemž zástupci obchodního řetězce na místě připomínají, že třeba roce 2021 Tesco darovalo 1443 tun potravin učených pro lidi v nouzi: přepočítáno na porce to prý představuje 3,4 milionu.

Co s tímto jídlem bude dál, aby se dostalo je strávníkům? Část řidička předá na nedalekém pracovišti Kuchařek bez domova, zbytek nákladu dostane iniciativa Food Not Bombs, jejíž dobrovolníci z darovaných surovin připravují výživnou stravu, kterou pak rozdávají všem zájemcům bez rozdílu (v Praze jsou známá výdejní místa pro pátek a sobotu v Holešovicích a v neděli na Žižkově).

Není tak cílem kurýrky odebrat všechno jídlo, které je zrovna k mání. Vybrat je třeba suroviny, které lze hned zužitkovat – a tedy odhadnout, co by se asi mohlo vařit. Byť konečné rozhodnutí je pak na kuchyních, potvrzuje Klímová. Zde to znamená nahlédnout do již připravených krabic – tuhle beru, tamta se také hodí – a třeba v případě zeleniny a ovoce dojde na vybírání jen některých druhů.

Vítány jsou hlavně brambory a cibule, ale také papriky – nebo i žampiony, banány nebo jahody. Do toho zazní nabídka od místního týmu vezoucího zbylé pečivo.

„Tady jsou rohlíky, ty vám asi můžu rovnou naložit – a pojďte se podívat támhle: budete chtít i nějaké koláče?“

Co z nachystaných zásob se nyní neudá, pojede do potravinové banky, odkud jednak odebírá jídlo řada pomáhajících organizací nebo i domovy seniorů a dětské domovy, jednak tam chystají i balíčky pro přicházející jednotlivce.

A ovoce či zelenina vyřazené z prodeje také mohou posloužit zookoutku přírodovědné stanice ze smíchovského sousedství jako krmení pro chovaná zvířata. Hojně se tam uplatní třeba zelí, ale v létě například i melouny.

Na slevy lidé někdy i čekají

Jaké jídlo se do krabic připravených k odvozu dostalo? To Deníku přímo mezi regály prodejny vysvětlili manažer hypermarketu Tesco Nový Smíchov Vladimír Pejskar a mluvčí řetězce Michal Kuzmiak. Rozhodně nejde jen o zboží, o které by zákazníci neměli zájem třeba proto, že má poškozený obal.

Například u nebaleného pečiva je k mání to, které se během dne neprodalo. Nebývá ho zase tolik, protože obchodníci se snaží neplýtvat: zásobování reaguje na odbyt a prodejna postupně snižuje cenu potravin blížících se expiraci, a to během dne od 10 až do 75 procent. Na slevu prý někteří zákazníci vysloveně čekají; kupříkladu jeden pán s holí tu takto chodí kupovat poslední kusy pravidelně.

„Večer už toho moc nezbývá a odpis je tak minimální,“ konstatoval manažer Pejskar.

U balíčků s masem je to podobné: mizejí přímo před očima, jakmile dostanou slevové štítky. Někdy je dokonce kolem desáté hodiny již čekající zákazníci berou obsluze přímo z ruky. Datum spotřeby je rozhodující pro uplatnění slev také třeba v případě chlazených mléčných výrobků.

Trochu jiná situace je v případě zeleniny a ovoce, které je třeba prohlížet průběžně a posuzovat jejich stav kus od kusu. V tomto případě má Pejskar pro kolegy jasný pokyn: co se vám nezdá už na pohled, rovnou vyhoďte; do beden pro další využití patří jen to, co byste bez rozpaků snědli vy sami.

Typickým příkladem jsou třeba „křivé“ mrkve, jež nemají jinou vadu než to, že nejsou krasavice.

Ne všechno, co je křivé, však běžní zákazníci kvůli vzhledu odmítnou. Lze si totiž pomoci, když pekárna třeba dodá kaiserku s nevzhledně vyraženou hvězdičkou. Je sice v pořádku, jen nevypadá pěkně, ale takové zboží se nelíbí a zákazník by po něm nesáhl. Jenže sáhne.

Produkt, který by dodavatel jinak vyhodil, může obchod pomoci zachránit: handicap na kráse překryjí plátky šunky a sýra – načež zapečením vznikne žádaná pizza bulka. Osvědčila se kupříkladu i spolupráce s dodavatelem brambor. Malinké hlízy by běžně lákaly málokoho – když se ale vyberou a nabídnou jako baby brambory ideální na pečení ve slupce, není málo zájemců, kteří tohle zboží přímo vyhledávají.

Nakonec se neprodá a je určeno k dalšímu využití 0,66 procenta zboží, připomněl mluvčí Kuzmiak. Právě tahle část putuje do potravinových bank i k organizacím, jež tyto věci odebírají přímo z obchodů. V tom pomáhá i mobilní aplikace Foodiverse, jež přebytky potravin připravené k darování umožňuje nasměrovat ke konkrétním neziskovkám.

Nejčastěji bývají takto darovaným zbožím právě pečivo, ovoce a zelenina. Potravinovým bankám tak přebytky z obchodů doplňují zásoby trvanlivých potravin a drogistických výrobků, které získávají v rámci sbírkových akcí nebo i od výrobců – a rozšiřují nabídku o čerstvé věci.

Nejbližší sbírka potravin, do níž přispívá i veřejnost přímo v prodejnách i v rámci on-line nákupů, se chystá na sobotu 22. dubna. Datum se dobře pamatuje: je to právě na Den Země. A třeba právě řetězec Tesco ohlašuje: zapojí všechny své obchody.

Pomáhají nejen dary, ale i peníze a zázemí



Potravinové banky a další organizace pomáhající potřebným podporují i další obchodní řetězce. Bilanci svého působení na tomto poli třeba nedávno představila společnost Penny Market:



- Aktuálně předala České federaci potravinových bank (ČFPB) částku 3,39 milionu korun (vlastní dar ve výši 2,20 milionu doplněný o výtěžek z prodeje firemního časopisu)

- Jen za rok 2022 dostaly potravinové banky prostřednictvím tohoto řetězce a jeho zákazníků k rozdělení přes 132 tun pomoci v podobě potravin a drogistického zboží (kdy přímá pomoc představovala 75 tun a dalších 57,5 tuny pak věnovali zákazníci v rámci sbírky potravin přímo v prodejnách)

- Po pět let firma potravinovým bankám bezplatně poskytovala zázemí centrálního skladu v Modleticích, loni se osmimilionovým finančním darem podílela na vybudování nového logistického centra ČFPB v Praze-Dubči



Zdroj: Tomáš Kubík, manažer komunikace společnosti Penny Market