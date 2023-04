/FOTOGALERIE/ Česká pošta chystá zavření několika poboček po celé republice. V pátek 31. března zveřejnila seznam 300 pošt, které k polovině roku zruší. O práci by mělo přijít až 1600 zaměstnanců státního podniku. Na rozhodnutí se čekalo zejména v obcích nad dva a půl tisíce obyvatel, ve kterých je pošt více. V Praze se jedná o 35 míst. Která to jsou?

Rušené pobočky pošta vybírala podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability jejich provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

"Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Starostům obcí a primátorům měst, kde se mají zrušit některé z poboček, zástupci České pošty osobně vysvětlí nastalou situaci, odůvodní výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě.

Zrušené pobočky České pošty v Praze



Benkova 340/2, Chodov, 14900, Praha

Parléřova 681/8, Střešovice, 16900, Praha

Vaníčkova 1911/5, Břevnov, 16900, Praha

Horní Hrdlořezská 69/2, Hrdlořezy, 19000, Praha

Podolská 322/21, Podolí, 14700, Praha

Újezd 415/15, Malá Strana, 15000, Praha

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha

Čimická 780/61, Čimice, 18100, Praha

Bruselská 519/18, Vinohrady, 12000, Praha

Rabasova 1081/1, Krč, 14000, Praha

Kladenská 538/18, Vokovice, 16000, Praha

Koněvova 2496/223, Žižkov, 13000, Praha

Poděbradská 489/116, Hloubětín, 19800, Praha

náměstí Jiřího z Poděbrad 848/17, Vinohrady, 13000, Praha

Opatovská 874/25, Háje, 14900, Praha

U třešňovky 492/1, Kobylisy, 18200, Praha

Počernická 518/55, Malešice, 10800, Praha

U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800, Praha

Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 13000, Praha

Litevská 1282/1, Vršovice, 10000, Praha

Roháčova 263/23, Žižkov, 13000, Praha

U plynárny 757/6, Michle, 14000, Praha

Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000, Praha

Archeologická 2256/1, Stodůlky, 15500, Praha

Karolinská 654/2, Karlín, 18600, Praha

plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, 10200, Praha

Italská 384/3, Vinohrady, 12000, Praha

Jiskrova 750/5, Braník, 14700, Praha

Vyskočilova 1100/2, Michle, 14000, Praha

Aviatická 1048/12, Ruzyně, 16100, Praha

Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 13000, Praha

Vlastina 888/34, Ruzyně, 16100, Praha

Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800, Praha

Karlínské náměstí 145/1, Karlín, 18600, Praha

Kaprova 40/12, Staré Město, 11000, Praha